«دي جي يوسف» يجمع كارول سماحة و لارتيست ودافي في أغنية حياتي

أصدر الدي جي الفرنسي من أصل مغربي «دي جي يوسف» و نجمة اللبنانية كارول سماحة والنجم المغربي لارتيست والفنان الكويتي دافي، فيديو كليب على طريقة “الأرت وورك” للأغنية التي جمعتهم تحت عنوان “حياتي”، عبر قناة «دي جي يوسف» الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب.





وقد ثم طرح الأغنية قبل أيام على مختلف منصات الموسيقى العربية و العالمية، والتي استطاعت من خلالها أغنية “حياتي” احتلال المراكز الاولى في مجموعة من الدول العربية و الأوروبية ومازالت تحتل المرتبة الأولى في تطبيق أنغامي لأكثر الأغاني رواجا.





أغنية “حياتي” من كلمات و ألحان كل من الموزع المغربي جلال الحمداوي وكارول سماحة و لارتيست ودافي ومن توزيع ديجي يوسف و جلال الحمداوي ولارتيست و وسكوالي وبادي، و من انتاج «دي جي يوسف» وتوزيع شركة سوني ميوزك العالمية





وقد صرح الدي جي يوسف انها ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها مع النجمة اللبنانية كارول سماحة، لكنها المرة الاولى التي تخوض من خلالها كارول تجربة غناء الراب، واختياره للفنان لارتيست هو النجاحات الفنية الكبيرة التي يحققها في الفترة الأخيرة والتي استطاع من خلالها اكتساب قاعدة جماهيرية في أوروبا والمغرب العربي بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التي يعرفها الفنان الكويتي دافي في الخليج العربي وهو الشئ الذي ساهم في نجاح الأغنية بسبب التعامل مع فنانين كبار، واختار الـ”ديجي” يوسف، من خلال هذه الأغنية، مزج مجموعة من الأنماط الغنائية المتنوعة بين المغربي والمشرقي والخليجي والاوروبي.



