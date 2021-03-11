مفسرة أحلام توضح ماذا يعني وقوع الأسنان في المنام .. فيديو

قالت أسماء سالم، مفسرة الأحلام، إن وقوع الأسنان على الأرض في المنام يعني قصر العمر، مشيرة إلى أنها لا تفسر رؤيا وقوع الأسنان على الأرض، وتطلب من الشخص الذي شاهد هذه الرؤيا الإكثار من الاستغفار، والصدقة، معقبة "مستحيل أقول لهذا الشخص عمرك صغير".





وتابعت مفسرة الأحلام، خلال حوارها مع الفنانة والإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تفسير الأحلام ليس أكاديميًا، ولا يدرس في الجامعات، مشيرة إلى أن تفسير الأحلام يكون ملكة من عند الله عز وجل، معقبة: "من 16 سنة فسرت رؤيا لجارة لي، ومفيش وقت ولقيت الرؤيا بتتحقق".





وأشارت إلى أن رؤيا تفاصيل يوم القيامة يكون الهدف منها تذكرة الإنسان، لكي يقوم بالتقرب إلى الله، والإكثار من الاعمال الصالحة.





وتابعت أن رؤية المطر في المنام يعني حدوث انفراجة في الحياة، وفي حال تناول المطر إذا كان ثلجًا، فهذا يعني أن الغمة ستزول، لأن أكل الثلج أمر صعب، موضحة أن دلالة رؤية التماسيح في الحلم يعني وجود أناس قريبة تتسم بطابع الغدر.