ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفسرة أحلام توضح ماذا يعني وقوع الأسنان في المنام .. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 08:57 م
أسماء سالم، مفسرة
أسماء سالم، مفسرة الأحلام
Advertisements
قسم التوك شو
قالت أسماء سالم، مفسرة الأحلام، إن وقوع الأسنان على الأرض في المنام يعني قصر العمر، مشيرة إلى أنها لا تفسر رؤيا وقوع الأسنان على الأرض، وتطلب من الشخص الذي شاهد هذه الرؤيا الإكثار من الاستغفار، والصدقة، معقبة "مستحيل أقول لهذا الشخص عمرك صغير".

وتابعت مفسرة الأحلام، خلال حوارها مع الفنانة والإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تفسير الأحلام ليس أكاديميًا، ولا يدرس في الجامعات، مشيرة إلى أن تفسير الأحلام يكون ملكة من عند الله عز وجل، معقبة: "من 16 سنة فسرت رؤيا لجارة لي، ومفيش وقت ولقيت الرؤيا بتتحقق".

وأشارت إلى أن رؤيا تفاصيل يوم القيامة يكون الهدف منها تذكرة الإنسان، لكي يقوم بالتقرب إلى الله، والإكثار من الاعمال الصالحة.

وتابعت أن رؤية المطر في المنام يعني حدوث انفراجة في الحياة، وفي حال تناول المطر إذا كان ثلجًا، فهذا يعني أن الغمة ستزول، لأن أكل الثلج أمر صعب، موضحة أن دلالة رؤية التماسيح في الحلم يعني وجود أناس قريبة تتسم بطابع الغدر.
  
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات نيسان جوك موديل 2021 في مصر|صور

بملابس مكشوفة.. هنا شيحة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة بالأقصر