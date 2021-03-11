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حوادث

3 أشخاص يعتدون على سيدة عجوز بالأسلحة البيضاء فى مدينة السلام

الخميس 11/مارس/2021 - 11:53 م
مشاجرة
مشاجرة
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كتب - محمد صبري

رصدت كاميرات المراقبة واقعة تسلل 3 أشخاص لشقة سيدة عجوز بمدينة السلام ، وقيامهم بالتعدي عليها بالضرب بالأسلحة البيضاء وسط حالة من الغموض بسبب ارتكاب الواقعة .


تبلغ لقسم السلام أول من ربة منزل " 60 سنة " مقيمة بمدينة السلام قررت أن 3 أشخاص اقتحموا شقتها حاملين أسلحة بيضاء وتعدوا عليها بالضرب مما أدى إلي إحداث إصابات بجسدها وتم نقلها إلى مستشفى السلام العام

كما قررت في بلاغها أن المتهمين الثلاثة هم تربطهم صلة نسب واتهمتهم في البلاغ المقدم للقسم وأدلت بأوصافهم ، تم تحرير بلاغ يحمل رقم ح ج 4636 لسنة 2021 جنح السلام ، كما تم تحرير بلاغ على خط شرطة نجدة القاهرة التي حضرت على الفور وتبين هروب المتهمين.


وقررت السيدة في بلاغها أنها فوجئت بواقعة التعدي ، حيث رصدت كاميرات المراقبة المتهمين وهم يحملون الأسلحة .


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