أسباب وأعراض الولادة المبكرة.. "فيديو"

مقرر المجلس القومي للسكان السابق أ

ستاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بقصر العيني إن الولادة في الشهر السابع والشهر الثامن تعد من الولادة المبكرة.





وأضاف أن ولادة الطفل في غير ميعاده وله فرصة في العيش بالحياة فهي تسمي ولاده مبكرة أما نزول الجنين بدون فرصة له للعيش علي قيد الحياة في الشهر الرابع أو الخامس فيسمي اجهاضا.









اسباب الولادة المبكرة

١- انفجار مبكر في جيب الماء وهو نزول الماء قبل ميعاد الولادة والتي يكون أحد أسبابها الالتهابات المهبلية.. التهابات مجري البول وأعراضها تكون عبارة عن حكة او حرقان بالهبل ولتجنب ذلك يجب وقف تناول المخلل والشطة.





٢. من اهم اسباب الولادة المبكرة هو الحمل باكثر من جنين مثل الحمل بتوأم سواء طفلين او ثلاثة اطفال.









كيف تحمي نفسك من الولادة المبكرة يوضح أنه يتم من خلال علاج الالتهابات المبكرة والتهابات مجري البول مع زيادة عدد ساعات الراحة والنوم أثناء الحمل بتوأم.





أما عن عوامل الخطر الذي ينذر بولادة مبكرة فتتلخص بالألم أسفل الظهر والبطن.















يقول الدكتور عمرو حسن