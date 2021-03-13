الذهب يرتفع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم







وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا في سوق الذهب 760 جنيها للجرام الواحد مقابل 754 جنيها أمس بزيادة 6 جنيهات.





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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 869 جنيها للجرام الواحد مقابل 862 جنيها أمس بفارق 7 جنيهات.





وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 651 جنيها مقابل 646 جنيهًا أمس بفارق 5 جنيهات







وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيهات







ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6080 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.013 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 868.6 ألف جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.