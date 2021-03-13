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اقتصاد

الذهب يرتفع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

السبت 13/مارس/2021 - 04:58 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط 6 جنيهات علي الأقل مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الجمعة.

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا في سوق الذهب 760 جنيها للجرام الواحد مقابل 754 جنيها أمس بزيادة 6 جنيهات.

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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 869 جنيها للجرام الواحد مقابل 862 جنيها أمس بفارق 7 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 651 جنيها مقابل 646 جنيهًا  أمس بفارق 5 جنيهات

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيهات

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6080 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.013 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 868.6 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.
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