سعر الذهب يستقر في مستهل التعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت، 13 من مارس 2021، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 754 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر 754 جنيهًا.
فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 862 جنيها.
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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 646 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب 6032 جنيهًا.
بينما سجل سعر الذهب عالميا 1750 دولار للاوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.