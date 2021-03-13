سعر الذهب يستقر في مستهل التعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت، 13 من مارس 2021، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 754 جنيها.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر 754 جنيهًا.





فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 862 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 646 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6032 جنيهًا.





بينما سجل سعر الذهب عالميا 1750 دولار للاوقية.



