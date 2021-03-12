أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-3-2021

شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 12 مارس 2021، ارتفاعا بمعدل جنيهين لكل عيار، عن ختام تعاملات الأمس، ليُسجّل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا فى السوق المصرية حوالى 757 جنيهًا للجرام.









أسعار الذهب في مصر بدون المصنعية





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر 757 جنيهًا.





فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 865 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 649 جنيهًا.





أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.