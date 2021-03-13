أكبر حديقة مركزية في العالم .. الإسكان: العاصمة الإدارية بها حي جاردن سيتي .. فيديو

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية أكبر حديقة مركزية في العالم مساحتها ألف فدان بها كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية.





وأضاف خالد عباس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم الانتهاء من الحي السكني الثالث بـ 25 ألف وحدة سكنية ويصله كل المرافق والخدمات".





واكمل خالد عباس:" الحي الخامس بالعاصمة يعتبر جاردن سيتي الجديدة وتم نقل تصميم عقارات ومباني جاردن سيتي المتعارف عليها إلى العاصمة الإدارية الجديدة".



