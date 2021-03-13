ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أكبر حديقة مركزية في العالم .. الإسكان: العاصمة الإدارية بها حي جاردن سيتي .. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 11:10 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال المهندس خالد عباس  نائب وزير الإسكان  للمشروعات القومية، إن النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية  أكبر  حديقة مركزية في العالم مساحتها ألف فدان بها كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وأضاف  خالد عباس  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه  تم الانتهاء من الحي السكني الثالث  بـ 25 ألف وحدة سكنية ويصله كل المرافق والخدمات".

واكمل خالد عباس:"    الحي الخامس بالعاصمة  يعتبر جاردن سيتي الجديدة وتم  نقل  تصميم   عقارات ومباني جاردن سيتي المتعارف عليها إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

ويقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدة وخاصة البرج الايقوني .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: تنفيذ 53 دورًا بالبرج الأيقوني والانتهاء من الهيكل الخرساني بالعاصمة الإدارية

وزارة الإسكان: وصلنا لـ 295 مترا في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ..فيديو

لقطات من الجو .. أحمد موسى يستعرض جمال العاصمة الإدارية.. فيديو

يستفيد منها الأجيال لـ 200 سنة جاية.. أحمد موسى: 3 مليارات دولار تكلفة منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية

8 ملايين نسمة.. الإسكان: العاصمة الإدارية أحد الحلول لاستيعاب الزيادة السكانية

فندق 7 نجوم في البرج الأيقوني .. الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية قريبا

ترشيحاتنا

أهم الأخبار .. طبيبة السلام تتصدر السوشيال ميديا.. عبد الباسط حمودة: كنت بغمس عيش في الشاي

أستاذ مناعة: نتائج جرعتين من لقاحين لـ كورونا لم تظهر

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

الشامي يحرج أحمد فهمي على الهواء بسبب تسجيل الأغاني

رغد صدام حسين تعلق على حادث مستشفى السلط بالأردن

أزمة مع الأردن وصواريخ بـ سماء السعودية.. كواليس إلغاء زيارة نتنياهو لـ الإمارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم