صراع الليجا يشتعل.. خيتافي يتعادل مع أتليتكو ليخدم ريال مدريد وبرشلونة





ورفع أتليتكو مدريد رصيده للنقطة 63، فيما رفع خيتافي رصيده للنقطة 28 في المركز الـ 15.





تعثر أتلتيكو مدريد أمام خيتافي، يخدم برشلونة وريال مدريد منافسيه على لقب الليجا، حيث يأتي الملكي في المركز الثاني وبرصيده 57 نقطة، بينما يتواجد البلاوجرانا في المركز الثالث وبرصيده 56 وسيلعب مباراته بالجولة يوم الإثنين المقبل.





وفشل رفقاء الأورجوياني لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد في ترجمة الفرص التي أتيتحت للفريق طوال المباراة ليحسم التعادل السلبي المواجهة التي أقيمت على ملعب خيتافي.









ويلتقي أتليتكو مدريد في المباراة المقبلة مع تشيلسي يوم الأربعاء القادم، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بفوز البلوز بهدف دون رد.





وبدأ أتليتكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: يان أوبلاك





خط الدفاع: سافيتش – خيمينز - هيرموسو





خط الوسط: تربيير – كوكي – كاراسكو – يورينتي – ساؤول نيجيز





خط الهجوم: أنخيل كوريا – لويس سواريز

حسم التعادل السلبي مواجهة أتليتكو مدريد وخيتافي والتي أقيمت مساء السبت، ضمن مواجهات الأسبوع 27 من الدوري الإسباني.