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اقتصاد

البستاني: توجيهات الرئيس بإطلاق نظام جديد للتمويل العقاري يساهم في تعافي القطاع‎

الأحد 14/مارس/2021 - 09:58 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
اشاد المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة  بقرار البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ % مشيرا  إلي  إنه  قرار صائب ويصب فى مصلحة المواطن ويعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومدى اهتمامه بمحدودى ومتوسط الدخل. 

وشدد البستاني علي أن اهتمام البنك المركزي بالقطاع العقارى يعكس دوره المهم والمحوري في عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي مؤكدا أن المطورين العقاريين استفادوا من مبادرات البنك المركزى علي مدار السنوات السابقة.  


ولفت إلي أن القرار سوف يساهم في تعافي القطاع العقاري   ويساعده في عبور أزمة كورونا حيث أنه سوف يشجع علي تنفيذ المزيد من المشروعات  لتلبية احتياجات العملاء الذين سوف يقبلون على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري. 

كان   الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد اجتمع مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك. 

   
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

ووجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى  3% .. 

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