رسالة من نائب رئيس السودان لـ السعودية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان بمقر إقامته بالخرطوم السلطان حسين عبد الباقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان.

وتم خلال اللقاء تبادل الحديث عن العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها.





وأشاد نائب رئيس دولة جنوب السودان بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا ودعوتها لجنوب السودان في ملتقى اصدقاء السودان الذي نظمته الرياض في العام الماضي ومبادرتها في دعم الاستقرار في المنطقة ومشاريعها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.





بينما أكد السفير علي بن حسن جعفر حرص المملكة علي أستمرار وتعزيز جهودها التنموية وبناء أفضل العلاقات وتطوير المشاريع والمصالح مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.