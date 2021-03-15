ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة من نائب رئيس السودان لـ السعودية

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
Advertisements
مـيــــس رضـــا
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان بمقر إقامته بالخرطوم  السلطان حسين عبد الباقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان.
 
وتم خلال اللقاء تبادل الحديث عن العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها.

وأشاد نائب رئيس دولة جنوب السودان بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا ودعوتها لجنوب السودان في ملتقى اصدقاء السودان الذي نظمته الرياض في العام الماضي ومبادرتها في دعم الاستقرار في المنطقة ومشاريعها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.

بينما أكد السفير علي بن حسن جعفر حرص المملكة علي أستمرار وتعزيز جهودها التنموية وبناء أفضل العلاقات وتطوير المشاريع والمصالح مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السفير السعودي لـ صدى البلد: السودان وشعبه أولوية كبيرة للمملكة.. والملك سلمان وولى عهده أكبر الداعمين فى أزمة كورونا

سفير السعودية لدى السودان: المملكة لم تدخر جهدا في تمويل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب

ترشيحاتنا

حرقها وعماها.. مراهقة سورية تشوه وتفقد بصرها بعد هجوم حبيبها عليها.. تفاصيل

التعليم تمنع المدارس من ربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات

الأرصاد تحذر: انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا مصحوب برياح

شاهد.. نور عمرو دياب تحتفل مع شيرين رضا بعيد الأم

دعاء للميت في شهر شعبان من 5 كلمات يجمع له كل الرحمات بقبره

أمننا لا يتجزأ.. الإمارات تتضامن مع السعودية ضد هجمات مليشيات الحوثي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

ظهور فورد مافريك 2022 الجديدة كليا في تصميم تخيلي