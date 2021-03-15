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فن

بمناسبة الامتحانات .. أشرف عبد الباقي يداعب طلاب المدارس والجامعات |شاهد

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:56 م
صدى البلد
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سيد احمد
داعب الفنان أشرف عبد الباقى طلاب المدارس والجامعات ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرم. 

وكتب أشرف عبدالباقي تعليقا على الصورة: " لما يقولوا لك هتعوض التيرم الجاى". 

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى، قال إن "أى شخص يشارك معه فى الأعمال الفنية ويعانى من أى آلام فى الجسم أقوم بإعطائه أى علاج، مؤكدًا أن العلاج النفسى هو من له المفعول السحري".

وأضاف  أشرف عبد الباقى خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي: " اللى بيجى تعبان بقوله خد العلاج السحري ده و أنت هتخف، وأن ده العلاج السحري".

وتابع : " الموضوع نفسي، واللى بياخد العلاج بيخف.

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