نشرة أخبار العالم .. بشرى سارة من منظمة الصحة العالمية .. اشتعال الحرب بين بايدن وبوتين .. تحذيرات عاجلة من السعودية.. غليان شعبي في سوريا.. وتطورات الحالة الصحية لـ الأسد وزوجته

اشتعال الحرب الكلامية بين بايدن وبوتين

تطورات الحالة الصحية للرئيس الأسد وزوجته

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية عن لقاحات كورونا

السعودية عاجلة تصدر تحذيرات بشأن الطقس

غليان شعبي ودعوات للتظاهر في سوريا بعد رفع أسعار البنزين والغاز









شهدت الساحة العربية والدولية العديد من الأحداث الهامة على كافة الأصعد وتصدر ذلك:





اشتعال الحرب الكلامية بين بايدن وبوتين

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية، واصفًا إياه بـ"القاتل".





جاء ذلك بعد أن أصدر مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية تقريرًا يفيد بأن بوتين، سمح على الأرجح بمحاولات تشويه بايدن، والتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.





وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنه حذر بوتين من رد محتمل خلال محادثة هاتفية تمت بينهما في أواخر يناير.





وأضاف بايدن "سيدفع الثمن.. لقد تحدثنا طويلًا، أعرفه جيدًا نسبيًا.. حيث بدأت المحادثة بقولي: "أنا أعرفك وأنت تعرفني. إذا ثبت حدوث ذلك، فكن مستعدًا".





وعندما سأله المذيع "إذا تعرف فلاديمير بوتين حقًا.. هل تعتقد أنه قاتل؟"، فرد بايدن بـ"نعم".





ومع ذلك، أكد أن بلاده من الممكن أن تتعاون مع روسيا في إطار مصلحتهما المشتركة"، مشيرًا إلى قراره بتمديد معاهدة "ستارت 2" مع موسكو.





تطورات الحالة الصحية للرئيس الأسد وزوجته

كشفت الرئاسة السورية، عن تطورات الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد وزوجته، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.





ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت الرئاسة السورية إن الوضع الصحي للرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد مطمئن ويتحسن بشكل تدريجي وأنهما في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس “كوفيد 19”.





وقالت الرئاسة في خبر نشرته على صفحتها على الفيسبوك اليوم.. إنه "بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفيروس "كوفيد-19" تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وهي مطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".





وأضافت: "وكما سبق وأكدت رئاسة الجمهورية فإن الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ "بي سي آر".





وجدير بالذكر انه في الثامن من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة السورية إصابة الأسد وزوجته بفيروس كورونا.





بشري سارة من منظمة الصحة العالمية عن لقاحات كورونا

مع استمرار انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وظهور سلالات جديدة له، يزداد الطلب على اللقاحات حيث يكافح صانعو الأدوية لتلبية الطلبات في العالم، وفقًا لـماذكرته شبكة بلومبرج الأمريكية.





قالت بلومبرج في سياق تقرير لها، إنه قد بدأت فقط 122 دولة في تحصين سكانها حتى الآن، مشيرة إلى إن التحصين لازال غير شاملًا للجميع فقط الفئات الأكثر تطلبًا واحتياجًا.





وفي هذا الإطار، قالت سمية سواميناثان ، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية ، إن لقاحات فيروس كورونا الجديدة والمحسّنة التي لا تتطلب إبرًا ويمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة قد تنتهي مراحل اعدادها بحلول نهاية هذا العام أو العام المقبل، وهذا بعكس اللقاحات الحالية التي تتطلب درجة برودة عالية، خاصة لقاح فايزر بيونتيك الذي يتطلب الحفظ في درجة حرارة فوق ال70 درجة مئوية سالبة.





أضافت سواميناثان: "نحن مسرورون باللقاحات التي لدينا ، لكن يمكننا تحسينها بشكل أكبر".





وذكرت "أعتقد أنه بحلول عام 2022 ، سنشهد ظهور لقاحات محسنة" ، بحسب وكالة أنباء بلومبرج ، مضيفة أن ستة إلى ثمانية لقاحات جديدة قد تكمل الدراسات السريرية وتخضع لمراجعة تنظيمية بنهاية من السنة.





السعودية عاجلة تصدر تحذيرات بشأن الطقس

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريرًا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، كما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 38 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.





فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





وتوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً حارة نهارا على معظم السعودية ومعتدلة ليلا.





وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "من حارة نسبيًا إلى معتدلة على الشرقية الشمالية والمرتفعات وباردة ليلًا".





وأضاف: "متوقع خلال الـ "24"ساعة القادمة أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة محدودة ومتفرقة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والمدينة المنوّرة وشمال الشرقية ورياح مثيرة للأتربة".





غليان شعبي ودعوات للتظاهر في سوريا بعد رفع أسعار البنزين والغاز

أشعلت قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، غضب الشارع السوري عموما وفي السويداء على وجه الخصوص بعد رفعها سعر البنزين والغاز المنزلي.





وبحسب وسائل إعلام سورية، رفعت الوزارة سعر مبيع مادة البنزين أوكتان/95/ للمستهلك ليصبح سعر الليتر 2000 ليرة سورية، وسعر مبيع ليتر البنزين الممتاز اوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الذكية إلى 750 ليرة و سعر جرة الغاز البوتان المنزلي إلى 3850 ليرة .





ولم تمض ساعات على القرار حتى بدأت تظهر آثاره على المواطنين، فعلى سبيل المثال سارع سائقوا التكاسي العمومية لرفع أجرة النقل الداخلي والخارجي من تلقاء نفسهم.





يذكر أن مادة البنزين متوفرة للبيع الحر وسعر اللتر الواحد / 2500 / ليرة .





وتلت زيادة الأسعار تقديم الرئيس السوري منحة ولمرة واحدة للموظفين المدنيين والعسكريين قدرها / 50 / ألف ليرة سورية و / 40 / ألف ليرة للمتقاعدين.





يذكر أن سعر صرف الدولار الواحد وصل خلال الأسبوع الجاري إلى / 4550/ مقابل الدولار الواحد.





فيما تعالت أصوات الشعب بالدعوات للإضراب والخروج بمظاهرات رفضًا للأوضاع الاقتصادية التي باتت لا تطاق.