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أشرف أبو الهول: البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني يثمن دور مصر والسيسي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:59 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، تعليقا على جلسات الحوار الوطني الفلسطيني المقامة على أرض مصر، إن البيان الختامي للجلسات محترم يتسم بالمرونة والمصداقية.

وأضاف أشرف أبو الهول في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن البيان الختامي يثمن دور مصر والرئيس السيسي في دعم ورعاية الحوار الوطني الفلسطيني .

وتابع أشرف أبو الهول "الحوار الوطني الفلسطيني حسم ملفات شديدة الأهمية، و بالأمس صدر ميثاق شرف حسم مسألة إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل وحل كل الاشكاليات المرتبطة بعقد الانتخابات".

وأكمل أشرف أبو الهول:"  تم التباحث في جلسات الحوار الوطني حول انتخابات المجلس الوطني ووضع منظمة التحرير الفلسطينية".

 ولفت أشرف أبو الهول إلى أن "المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم".
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