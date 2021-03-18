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محافظات

الكشف على 34 ألفا و110 منتفعات بمبادرة "حقك تنظمي" بالدقهلية

الخميس 18/مارس/2021 - 10:16 م
الكشف على 34 الف
الكشف على 34 الف و 110 منتفعة بمبادرة "حقك تنظمي" بالدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الخميس عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" والتى تم اطلاقها بمدن " المنصورة، ميت غمر، تمي الامديد، دكرنس الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة " يوم الأحد الماضي. مشيرا الى ان عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ 34110 منتفعات.


وأوضح وكيل الوزارة انه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد حوالي  24 الف سيدة منهن 6806 حالات جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددات على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 2833 سيدة ومتابعة حمل لعدد 1888 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 3176 سيدة.


فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد 12816 حالة حيث تم توقيع الكشف الطبي  وتوفير جميع خدمات ووسائل  تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات  مجانا كما تم علي هامش الحملة الكشف على 10618 طفلا وعمل فحوصات متنوعة لـ 16500 سيدة. وتم تنفيذ عدد 45 ندوة ولقاء جماهيريا في جميع الادارات الصحية.


وأضاف مكي ان المرحلة الثانية من الحملة سيتم اطلاقها الأحد المقبل 21 / 3 /2021 بمدن"السنبلاوين، منية النصر ، ميت سلسيل، نبروه، شربين، أجا، بني عبيد، المنزلة، جمصة " وتستمر حتى الخميس الموافق 25 /3 / 2021.
الكشف على 34 ألفا و110 منتفعات بمبادرة "حقك تنظمي" بالدقهلية
الكشف على 34 ألفا و110 منتفعات بمبادرة "حقك تنظمي" بالدقهلية
الكشف على 34 ألفا و110 منتفعات بمبادرة "حقك تنظمي" بالدقهلية
الكشف على 34 ألفا و110 منتفعات بمبادرة "حقك تنظمي" بالدقهلية
الكشف على 34 ألفا و110 منتفعات بمبادرة "حقك تنظمي" بالدقهلية
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