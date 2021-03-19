موعد مباراة جالاتا سراي ضد ريزا سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، نظيره تشايكور ريزا سبور، اليوم، الجمعة، على ملعب تيليكوم تورك آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري التركي.





موعد مباراة جالاتا سراي ضد ريزا سبور والقنوات الناقلة:





وتقام مباراة جالاتا سراي ضد ريزا سبور في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 التركية، وبي إن سبورت 4 ماكس الفرنسية.





جالاتا سراي ضد ريزا سبور:





ويسعى جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد، لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وخطف صدارة الدوري التركي مؤقتا من بشكتاش.





ويأمل مصطفى محمد في استعادة نغمة التهديف مجددا، بعدما غياب عن هز الشباك آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري التركي.





في المقابل يطمح تشايكور ريزا سبور، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جالاتا سراي، للابتعاد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط، وتعزيز فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.





ترتيب جالاتا سراي وريزا سبور:



