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تعليم

البحوث الفلكية: اليوم.. ذروة فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي

السبت 20/مارس/2021 - 08:59 ص
الكرة الأرضية
الكرة الأرضية
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أحمد الشاهد
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد الاعتدال الربيعي، والذي يبدأ غدا، السبت الموافق 20 من شهر مارس الجاري.


وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الشمس ستشرق في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما.


 وقال إن اليوم هو ذروة فصل الربيع فلكيا في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الجنوبي.


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وأضاف أنه في هذا الوقت تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء تماما، فتتساوى كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية، والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار فيبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا.


ونوه إلى أن الشمس ستكون فوق الرأس تماما وقت الظهيرة بالنسبة لسكان الدول الواقعة على خط الاستواء ولا يكون هناك ظل على الأرض في ذلك الوقت.
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