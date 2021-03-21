تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

6 ايام تفصلنا عن افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية والذى يرفع شعار "عشرة سنوات من الخيال" تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وبدعم من وزارت الثقافة والسياحة والخارجية والشباب.





نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الدورة العاشرة من المهرجان.





تهدى إدارة المهرجان دورتها العاشرة الى روح 5 من المبدعين هم مديحة يسري بمناسبة ذكرى ميلادها الـ 100، وا لفنانين الراحلين محمود المليجي ومحمود ياسين، والسينمائي والروائي المغربي نور الدين الصايل والممثل السوداني الهادي الصديق.





ويكرم المهرجان المخرج المالي شيخ عمر سيسكو والذي من بين أفلامه الشهيرة، "جويمبا" (الطاغية)، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي وجائزة "الحصان الأسود" من مهرجان "فيسباكو"، و"سفر التكوين" الذي فاز أيضًا بجائزة الحصان الأسود من مهرجان "فيسباكو". في عام 2000، أخرج "باتو"، الذي فاز بجائزة RFI في فيسباكو 2001.





كما يتم تكريم الممثل المغربي القدير عز العرب الكغاط وهو ممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني مغربي حظى على عدة تكريمات منها في مهرجان الدار البيضاء الدولي، ومهرجان تيسة للفيلم القصير الأسيوي المغاربي في المنتدى الوطني لسينما الهواة. عز العرب الكغاط هو شقيق المسرحي الراحل الدكتور محمد الكغاط، ويعتبر واحدا من الممثلين المغاربة الكبار.





كما سيتم تكريم الممثل محيي اسماعيل والذي عمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر، وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي، ذلك إلى جانب تكريم الفنانة التونسية هند صبري والمخرج المصري المخضرم علي عبد الخالق والفنان سمير صبرى.





ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 50 فيلما في مختلف أقسام المهرجان من المسابقات الأربعة الرسمية والقسم الرسمي خارج المسابقة والأقسام الموازية، وقد تم اختيار فيلم الافتتاح والذى يحمل اسم "هذه ليست جنازة، هذه قيامة" والمشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.





واختارت إدارة المهران لجنة تحكيم كمسابقة الافلام الروائية الطويلة وتضم فى عضويتها كل من المخرج المالي "سليمان سيسيه"، المخرج المالي المكرم بهذه الدورة "شيخ عمر سيسكو"، والمخرجة كاملة أبو ذكرى.





بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة الافلام التسجيلية الطويلة والتى تضم فى عضويتها كل من المخرج المغربي "اسماعيل فروخي"، والمخرج السوداني "حجوج كوكا" والمنتج صفي الدين محمود.





اما عن لجنة تحكيم الافلام الروائية القصيرة تتكون من المخرج البوركيني " سلام زامباليجري"، المنتج السوداني "طلال عفيفي"، والمونتيرة المصرية "هبة عثمان".





أما لجنة تحكيم النقاد الدولية ( فيبريسي ) فتتكون من الناقدة بلاجي انجونانا" من الكاميرون و الناقد أحمد شوقي و الناقدة إيلينا روباشفسكا من اوركرانيا"، ويعيد المهرجان الورشة الدولية هذه الدورة ويقود الورشة هذا العام المخرج سعد هنداوي صاحب رصيد كبير من الأعمال السينمائية والتلفيزيونية، كما شغل منصب المدير الفني لمسابقة سينما الغد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لثلاث دورات، كما عمل كمستشار ومبرمج لمهرجان دبي السينمائي الدولي ومستشار لمهرجان "كليرمون فيران الدولي" بفرنسا، ومستشار ومبرمج للفيلم القصير بمهرجان لوكارنو بسويسرا.





يحتفل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بذكرى مرور مائتي عام على ميلاد الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي بعرض اثنين من الأفلام المصرية المقتبسة عن رواياته وهي "الإخوة الأعداء" و"الشياطين".





كما يحتفي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة هذا العام بالفن الثامن الذي أضافه المجتمع الأوروبي للفنون السبعة السابقة، حيث يستضيف نجوم الساحرة المستديرة، حيث يمزج بين فن السينما وفن كرة القدم وسيقوم من خلاله بتكريم نجوم وعظماء فن كرة قدم من أبناء القارة السمراء من خلال برنامج 1010، كما يعرض فيلمان في برنامج موازي عن كرة القدم وهما "روجيه ميلا الأسطورة" من الكاميرون و"الزمهلاوية" من مصر.





يعرض مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بقسم البانوراما المصرية خمسة أفلام من أبرز إنتاجات السينما المصرية في العام الماضي:





الصندوق الأسود - إخراج محمود كامل - بطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر.

الغسالة - إخراج عصام عبد الحميد - بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد.

حظر تجول - إخراج أمير رمسيس - بطولة الهام شاهين، أمينة خليل.

قابل للكسر - إخراج أحمد رشوان - بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، خالد خطاب.