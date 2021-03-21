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رياضة

الإسماعيلي يكشف مفاجأة : إيهاب جلال لم يترك مصر للمقاصة

الأحد 21/مارس/2021 - 12:11 ص
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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عمرو ابوبكر
كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي عن موقف الإعلان الرسمي لتولي إيهاب جلال الإدارة الفنية للدراويش. 

وقال وحيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورتس، إن إيهاب جلال لم يترك مصر للمقاصة حتى الآن، ومازالت هناك مشاورات بينه وبين مجلس إدارة الإسماعيلي قبل التعاقد رسميًاَ. 

وأضاف "وحيد" أن الإسماعيلي يوافق على شروط ايهاب جلال الفنية ولا يوجد جدل فيها، ولكن توجد بعض الخلافات المادية يتم النظر فيها. 

وأكمل: كل الشكر لـ البكري سليم رئيس مصر للمقاصة، على كل ما قاله في دعم الإسماعيلي، ولكن إيهاب جلال لم يترك المقاصة والمفاوضات مازالت جارية. 

وأشار وحيد الى أنه، فور انتهاء المفاوضات سيتم الإعلان عن الصفقة رسيماََ، ولا داعي للاجتهادات في الفترة الحالية. 

واستطرد: لابد أن يطمئن جمهور الإسماعيلي، سوف نقوم بكل ما بوسعنا لعودة الفريق للمنافسة بشكل مميز في فترة وجيزة. 
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