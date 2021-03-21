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بين الناس

مواطنة تستغيث: نظري بيروح.. ومحتاجة زراعة عدسة في أسرع وقت

الأحد 21/مارس/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسلت القارئة ياسمين أحمد شكواها لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررة من عدم قدرتها على تحمل تكاليف زراعة عدسة لتحسين الرؤية. 

وقالت أحمد في شكواها: "أحتاج إلى زراعة عدسة في عيني، حالتي تسوء يوما بعد يوم، ولا أستطيع زراعتها، لأنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة، حيث إن نوع العدسة أمريكي بتكلفة ١٨٠٠٠ جنيه للعين الواحدة". 

وناشدت المسئولين سرعة حل هذه المشكلة رأفة بحالتها الصحية، وللتواصل مع مقدمة الشكوى الاتصال على 01027599969.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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