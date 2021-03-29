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سيارات

داتشيا تطرح داستر بيك أب الجيل الجديد بدفع رباعي.. صور

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:37 ص
داستر بيك أب
داستر بيك أب
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اشرف عطية
أعلنت شركة داتشيا رومانيا عن طرح داستر بيك أب الجيل الجديد المشروع المنتظر منذ سنوات بكابينه تستطيع نقل حموله يصل وزنها حتي نصف طن وتأتي بخيار واحد لمحرك الديزل . 

داستر بيك اب تأتي بمحرك 1500 سي سي ديزل بقوة 113 حصان متصل بفتيس مانيوال وتعمل بنظام الدفع الرباعي،مع ناقل حركه يدوى ودفع رباعى بشكل قياسي ولا توجد اي معلومات رسمية حتي الآن عن امكانية طرحها في مصر . 

وتأتي رينو داستر 2021 في مصر بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وبفضل هذه الامكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.9 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.

وحصلت السيارة على العديد من وسائل الأمان والسلامة التي تشمل، أنظمة الوسائد الهوائية  للمقعد الأمامي والسائق ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل  EBD ، ونظام Hill Start Assist الخاص بتجاوز المرتفعات، معتمدة على عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة.

داتشيا تطرح داستر بيك أب الجيل الجديد بدفع رباعي.. صور
داتشيا تطرح داستر بيك أب الجيل الجديد بدفع رباعي.. صور
داتشيا تطرح داستر بيك أب الجيل الجديد بدفع رباعي.. صور
داتشيا تطرح داستر بيك أب الجيل الجديد بدفع رباعي.. صور
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