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حوادث

مصرع 3 أشخاص برصاص لصوص مجهولين بنجع حمادى

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:07 ص
جثة
جثة
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يوسف رجب

لقي ٣ أشخاص، بينهم موظف و ابنه، مصرعهم برصاص لصوص مجهولين، فجر اليوم الأحد، بمنطقة كوم السيد بأولاد نجم، بمركز نجع حمادي.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مصرع ٣ أشخاص بينهم موظف وابنه برصاص مجهولين بمنطقة كوم السيد التابعة لقرية أولاد نجم.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.


تبين مصرع كل من: الهواري نظير عبد العاطي صديق 40 عامًا، موظف بالكهرباء، وابنه عمار 16 عامًا، و عبد الرشيد شعبان محمد 47 عامًا.


وتبين من التحريات الأولية، برئاسة المقدم اسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المجني عليهم لقوا مصرعهم برصاص من لصوص مجهولين، أثناء محاولة التصدى لهم عقب سرقتهم لسيارة بالمنطقة.


و أثناء مطاردة الضحايا للصوص، أطلقوا وابل من الأعيرة النارية بشكل عشوائى، أدى لمصرع الأب وابنه فى الحال، وإصابة الثالث ووفاته عقب الوصول للمستشفى.


من جانبها تكثف أجهزة الأمن بنجع حمادي  جهودها لضبط المتهمين، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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