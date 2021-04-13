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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عالجي ضعف المناعة خلال أيام

علاج ضعف المناعة بالتكلفة والمضاعفات والأدوية

العلاج المناعي
العلاج المناعي

نلجأ في بعض الحالات المتأخرة لتقوية مناعة الطفل ومواجهة الفيروسات باستخدام أدوية نقص المناعة للأطفال، والذي يحدث نتيجة نقص التغذية وعدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم.

ولكن في بعض الحالات قد تكون بحاجة إلى استخدام ادوية نقص المناعة واتباع التوصيات التي يقدمها الطبيب للحصول على رعاية داعمة، هناك خطوات يمكن أن تتخذها أسرتك وطفلك للحفاظ على الصحة العامة لطفل مصاب بنقص المناعة.

وبجانب أدوية نقص المناعة للأطفال يجب اتباع نظام غذائي صحي، بما في ذلك تجنب الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا التي قد تحتوي على البكتيريا، واستخدام المياه المفلترة أو المعبأة في زجاجات، وتجنب التعرض للعدوى وممارسة النظافة الشخصية الجيدة يساعد طفلك على البقاء بصحة جيدة.

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تكلفة العلاج المناعي الطبيعي

أكد الدكتور سراج ذكري استشارى الجهاز الهضمي والكبد على أن تكلفة العلاج المناعي ١٠٠ الف جنيه فى ثلاثة أسابيع وهذا يعتبر رخيصا.

مضاعفات العلاج المناعي

ويتسبب إخضاع المريض للعلاج المناعي للسرطان أحيانًا بظهور بعض الأضرار والمضاعفات، مثل:

مشكلات صحية في العيون، مثل: الالتهاب، والجفاف، والتهيج.
التهاب المفاصل، مما قد يتسبب بألم فيها.
التهابات الأمعاء، مما قد يتسبب بمضاعفات مثل: النفخة، والإسهال، وألم المعدة.
تعب وإرهاق.
طفح جلدي.
ففى بعض الحالات غير الشائعة، قد يتسبب العلاج المناعي للسرطان بظهور المضاعفات الاتية: الصداع، والتهاب الكبد، والتهاب الرئة، ومشكلات الغدة الدرقية.

تجارب العلاج المناعي

نشرت دراسة حديثة وفقًا لموقع medicalxpress، وتنبه على وجود علاج جديد لعلاج السرطان في الجلد وأنواع أخرى من السرطان ، من خلال العلاج المناعي، وذلك بفضل العمل الذي يقوم به الباحثون في مركز السرطان بجامعة كولورادو.

وفي ورقة بحثية نُشرت في مجلة PNAS الشهر الماضي ، أعضاء مركز CU للسرطان Mayumi Fujita ،  أضافوا تفاصيل عملهم على NLRP3 ، وهو مركب جديد يمكنه تقليل الالتهاب وتوسع الورم الناتج .

وعلى وجه التحديد ، يعزز NLRP3 الالتهاب عن طريق تحفيز نضوج وإطلاق إنترلوكين -1 بيتا ، وهو سيتوكين يسبب الالتهاب كجزء من الاستجابة المناعية الطبيعية للعدوى في حالة السرطان ، يمكن أن يتسبب الالتهاب في نمو الأورام وانتشارها.

ويقول ماركيتي: "إن NLRP3 هو بروتين يشارك في معالجة ونضج الإنترلوكين -1. بيتا في شكله البيولوجي النشط ، مما تسبب في استجابة التهابية شديدة.

وأثبت مثبط NLRP3 الفموي المستخدم في دراستهم (Dapansutrile) أنه فعال بالفعل في التجارب السريرية لعلاج النقرس وأمراض القلب ، ويتم اختباره حاليًا في COVID-19 أيضًا.

ويحاول باحثو السرطان في جامعة كولورادو (CU) الآن معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام مثبط NLRP3 بنجاح في مرضى سرطان الجلد .

يقول ماركيتي: "إن المثبطات تزيد من فعالية الجهاز المناعي لقتل الأورام ، لكن أحيانًا تصبح الأورام مقاومة لهذا العلاج، ولكن  يدرس باحثو مركز CU للسرطان تأثيرات الدواء على سرطان الجلد ، وكذلك سرطان الثدي وسرطان البنكرياس.

بالإضافة إلى تحسين الاستجابة المناعية ، يمكن أن يساعد مثبط NLRP3 أيضًا في تقليل الآثار الجانبية.

أدوية نقص المناعة للأطفال

وهناك العديد من ادوية نقص المناعة للاطفال التي قد يوصى بها الأطباء لدعم وتحسين وظيفة جهاز المناعة للاطفال، ومنها :

حقن جاما غلوبولين (IgG) - إجراء يكمل جهاز المناعة لدى طفلك بأجسام مضادة إضافية
المضادات الحيوية - الأدوية التي تستهدف عدوى معينة أو تعمل كعلاج وقائي
في حالات العدوى الشديدة ، قد يحتاج المرضى إلى مضادات حيوية عن طريق الوريد (IV)
 

ويمكن علاج بعض نقص المناعة للأطفال بالأدوية التي تحل محل عوامل مناعية معينة مفقودة، أو تساعد خلايا الدم البيضاء المعيبة على العمل بشكل أفضل (على سبيل المثال، علاج جاما إنترفيرون لمرض الورم الحبيبي المزمن).

بالنسبة لبعض اضطرابات نقص المناعة الأولية (PIDDs)، يمكن لهذه اسم ادوية نقص المناعة للاطفال أن تحافظ على صحة الأطفال ونشاطهم لسنوات عديدة.

ومع ذلك ، لا يمكن لأي من هذه العلاجات علاج نقص المناعة الإنجابية؛ حيث إن العلاج المناعي الوحيد المعروف لهذه الحالة هو زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم أو العلاج الجيني.

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