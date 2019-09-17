تقوية مناعة الطفل بالأعشاب.. محاربة أمراض الشتاء

تقوية مناعة الطفل

تقوية مناعة الطفل

تقوية مناعة الطفل

تقوية مناعة طفلك بالأعشاب.. الكركم:

تقوية مناعة طفلك بالأعشاب.. أبرزها الزنجبيل:

تقوية مناعة طفلك بالأعشاب.. جذر عرق السوس:

تقوية مناعة طفلك بالأعشاب وتناول الريحان:

تقوية مناعة طفلك بالأعشاب وتناول النعناع:

تقوية مناعة طفلك بالأعشاب وتناول البابونج:

وعليك التذكر بأن مفتاح وضع أساس صحي للجهاز المناعي، هو اتباع نظام غذائي صحي وخفض مستويات التوتر والكثير من النوم، حيث يمكنهم أن يساعدوا على تقوية مناعة الطفل بجانب الأعشاب.

لحمايته من أمراض الشتاء تبحث عنه الكثير من الأمهات.. يمكنك بمجموعة طرق وعلاجات صحية، فىوتجنب العدوى التى تكون أكثر انتشارا بين الكثير من أطفال المدارس.أما عنوأبرز العلامات هى كثرة تعرض الطفل لنزلات البرد والنزلات المعوية حتى عند عدم تناول أطعمة من الخارج أو في عمر الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى تكرار تعرضه لالتهابات الأذن وشحوبه أو إصابته بفقر الدم.وتعد أبرز العلامات الأخرى لاحتياج طفلك لتقوية مناعته، قلة شهيته للطعام وشعوره بالتعب بأقل مجهود ورغبته الشديدة في النوم.بعيدا عن العلاج بالأعشاب وإمكانيته فى تقوية مناعة طفلك.. يجب الإكثار من تناول فيتامين ج فهو يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجهاز المناعي للطفل، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالزنك فهى تزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء للأجسام المضادة ومحاربة العدوى والتئام الجروح.ويمكن تناول الموالح مثل الكيوي والبرتقال والليمون، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين "سي" وفيتامين "أ"، كما أنها مخزن هائل للألياف.أما عن دور الأعشاب فى زيادة مناعة طفلك فتعد أبرز أنواع الأعشاب هى:يتميز الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة العالية والمضادة للالتهابات وهذا مركب مضاد للفيروسات والفطريات والالتهابات وممتاز للمساعدة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا اليومية بالإضافة إلى حالات أكثر خطورة مثل السرطان.الزنجبيل واحد من أكثر المواد شيوعا المستخدمة للمساعدة في نزلات البرد والإنفلونزا فهو عامل قوي في المساعدة على تجنب الغثيان وتبديده نظرًا لقدرته على المساعدة في التخلص من الغازات المعوية أو أي اضطرابات أخرى.ويمكنك مضغ الزنجبيل لأنه مفيد للغثيان أيضا، فقد ثبت أنه فعال أيضًا في دوار الحركة ودوار البحر والمرض المرتبط بالحمل.يعد عرق السوس مفيدًا للعديد من الأمراض، وقدرته مذهلة فى تعزيز الغدة الكظرية، خاصة وأن هناك ارتباطا بين الغدة الكظرية والجهاز المناعي.فيعد المساعدة في دعم الغدة الكظرية والاستجابة للتوتر هي طريقة رائعة لدعم الجهاز المناعي الخاص بك، بالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن عرق السوس يعزز المناعة بشكل مباشر أكثر.. عن طريق تعزيز المواد الكيميائية في نظام المناعة التي تساعد على درء الفيروسات.على الرغم من أن الريحان مفيد أيضًا للحمى والربو واضطرابات الرئة وأمراض القلب والإجهاد.. يساعد الريحان أيضا بشكل غير مباشر على دعم الجهاز المناعي وتهدئته.النعناع لرائحته ونكهته القوية يمكن أن يساعد في تهدئة مشاكل الحلق أو توفير بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها من أمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى ذلك يساعدك على رفع مناعة طفلك لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة.غالبًا ما يستخدم شاي البابونج عندما يحتاج طفلك إلى الاسترخاء فهو مفيد فى تهدئة الجهاز العضبى للطفل وفى الوقت نفسه يساعد على رفع مناعته وتهدئة التهاب الحلق وأمراض البرد المزعجة وبعض المشاكل مثل عسر الهضم.ويجب عليك محاولة استخدام الأطعمة والأعشاب والنصائح المختلفة لتقوية جهاز المناعة هذا الموسم وتجنب الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا سيئة.