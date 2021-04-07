علاج نقص المناعة للأطفال .. بالأعشاب والأدوية

نقص المناعة للأطفال

نحتاج علاج نقص المناعة للاطفال، والذي يحدث للأطفال نتيجة عدم التغذية الصحية وعدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، وهي أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد على تقوية مناعة الطفل ومواجهة الجسم للفيروسات دون الحاجة إلى علاج نقص المناعة .



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اسم ادوية نقص المناعة للاطفال



بالإضافة إلى اتباع التوصيات التي يقدمها الطبيب للحصول على رعاية داعمة والحصول على اسم ادوية نقص المناعة للاطفال، هناك خطوات يمكن أن تتخذها أسرتك وطفلك للحفاظ على الصحة العامة لطفل مصاب بنقص المناعة.



ويمكن بجانب اسم ادوية نقص المناعة للاطفال يجب اتباع نظام غذائي صحي ، بما في ذلك تجنب الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا التي قد تحتوي على البكتيريا، واستخدام المياه المفلترة أو المعبأة في زجاجات ، وتجنب التعرض للعدوى وممارسة النظافة الشخصية الجيدة يساعد طفلك على البقاء بصحة جيدة.

وهناك العديد من اسم ادوية نقص المناعة للاطفال التي قد يوصى بها الأطباء لدعم وتحسين وظيفة جهاز المناعة للاطفال، ومنها :

حقن جاما غلوبولين (IgG) - إجراء يكمل جهاز المناعة لدى طفلك بأجسام مضادة إضافية

المضادات الحيوية - الأدوية التي تستهدف عدوى معينة أو تعمل كعلاج وقائي

في حالات العدوى الشديدة ، قد يحتاج المرضى إلى مضادات حيوية عن طريق الوريد (IV)



ويمكن علاج بعض نقص المناعة للأطفال بالأدوية التي تحل محل عوامل مناعية معينة مفقودة، أو تساعد خلايا الدم البيضاء المعيبة على العمل بشكل أفضل (على سبيل المثال ، علاج جاما إنترفيرون لمرض الورم الحبيبي المزمن).



بالنسبة لبعض اضطرابات نقص المناعة الأولية (PIDDs)، يمكن لهذه اسم ادوية نقص المناعة للاطفال أن تحافظ على صحة الأطفال ونشاطهم لسنوات عديدة.



ومع ذلك ، لا يمكن لأي من هذه العلاجات علاج نقص المناعة الإنجابية؛ حيث إن العلاج الوحيد المعروف لهذه الحالة هو زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم أو العلاج الجيني.

علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب



يمكن علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب؛ حيث يجب ان يعتمد النظام الغذائي على الإكثار من تناول فيتامين ج فهو يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجهاز المناعي للطفل.



إضافة إلى ذلك يمكن علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب بضرورة الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالزنك فهي تزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة ومحاربة العدوى والتئام الجروح.



ويمكن تناول الموالح مثل الكيوي والبرتقال والليمون في علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب ، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين "سي" وفيتامين "أ"، كما أنها مخزن هائل للألياف.



أما عن علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب فى زيادة مناعة طفلك فتعد أبرز أنواع الأعشاب هى:

1- الكركم :

يتميز الكركم أهم طرق علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب، وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة العالية والمضادة للالتهابات وهذا مركب مضاد للفيروسات والفطريات والالتهابات وممتاز للمساعدة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا اليومية بالإضافة إلى حالات أكثر خطورة مثل السرطان.



2- الزنجبيل :

ويعتبر الزنجبيل واحداً من أكثر طرق علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب فهو يساعد فى نزلات البرد والإنفلونزا فهو عامل قوي في المساعدة على تجنب الغثيان وتبديده نظرًا لقدرته على المساعدة في التخلص من الغازات المعوية أو أي اضطرابات أخرى.

ويمكنك مضغ الزنجبيل لأنه مفيد للغثيان أيضا، فقد ثبت أنه فعال أيضًا في دوار الحركة ودوار البحر والمرض المرتبط بالحمل.



3- جذر عرق السوس :

يعد عرق السوس مفيدًا في علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب والعديد من الأمراض، وقدرته مذهلة فى تعزيز الغدة الكظرية، خاصة وأن هناك ارتباطا بين الغدة الكظرية والجهاز المناعي.

فيعد المساعدة في دعم الغدة الكظرية و الاستجابة للتوتر هي طريقة رائعة لدعم الجهاز المناعي الخاص بك، بالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن عرق السوس يعزز المناعة بشكل مباشر أكثر.. عن طريق تعزيز المواد الكيميائية في نظام المناعة التي تساعد على درء الفيروسات.



4- الريحان :

على الرغم من أن الريحان مفيد أيضًا للحمى والربو واضطرابات الرئة وأمراض القلب والإجهاد.. فهو علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب أيضا بشكل غير مباشر على دعم الجهاز المناعي وتهدئته.



5- النعناع :

النعناع رائحته ونكهته القوية يمكن أن يساعد في تهدئة مشاكل الحلق أو توفير بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها من أمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى ذلك يساعد في علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة.



6- البابونج :

غالبًا ما يستخدم شاي البابونج عندما يحتاج طفلك إلى الاسترخاء فهو مفيد فى تهدئة الجهاز العصبى للطفل وفى الوقت نفسه يساعد على علاج نقص المناعة للاطفال بالأعشاب وتهدئة التهاب الحلق وأمراض البرد المزعجة وبعض المشاكل مثل عسر الهضم.



ويجب عليك محاولة استخدام الأطعمة والأعشاب والنصائح المختلفة لتقوية جهاز المناعة هذا الموسم وتجنب الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا سيئة.



وعليك التذكر بأن مفتاح وضع أساس صحي للجهاز المناعي، هو اتباع نظام غذائي صحي وخفض مستويات التوتر والكثير من النوم، حيث يمكنهم أن يساعدوا على تقوية مناعة الطفل بجانب الأعشاب.





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علاج نقص المناعة للاطفال نهائيا

يمكننا بدء علاج نقص المناعة للاطفال نهائيا، حتى نتمكن في النهاية من إعادة الطفل إلى صحة جيدة. هناك العديد من العلاجات وخيارات الرعاية للمساعدة في إدارة الأعراض والسماح لطفلك بالعيش حياة صحية ونشيطة.



ويمكن علاج نقص المناعة للاطفال نهائيا؛ حيث ان أشد أشكال علاج نقص المناعة (PIDD) عن طريق زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم. ومع ذلك ، فإن معظم الأطفال المصابين نقص المناعة لا يحتاجون إلى هذا.

ويمكن بجانب علاج نقص المناعة للاطفال نهائيا يجب اتباع نظام غذائي صحي ، بما في ذلك تجنب الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا التي قد تحتوي على البكتيريا، واستخدام المياه المفلترة أو المعبأة في زجاجات، وتجنب التعرض للعدوى وممارسة النظافة الشخصية الجيدة يساعد طفلك على البقاء بصحة جيدة.



وتعترف المعاهد الوطنية للصحة بمراحل رئيسية لـ علاج نقص المناعة للاطفال نهائيا في الحالات البسيطة، والمتوسطة من نقص المناعة، وتشمل:

علاج الالتهابات الموجودة بالجسم

تجنب حدوث المزيد من الالتهابات للجسم

الإهتمام بالنظافة

اتباع حمية غذائية صحية تحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة لكي لا يتعرض الجسم للجفاف

الإلتزام بأدوية نقص المناعة



لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج نقص المناعة للاطفال من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .

** المصدر: موقع Pub med \ childrenshospital