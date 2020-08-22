استشاري تحذر: ضعف مناعة الأطفال يهدد صحتهم

يعاني كثير من الأطفال من مشكلة ضعف المناعة نتيجة عدم التغذية الصحية وعدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تقوية مناعة الطفل وقدرة الجسم على مواجهة الفيروسات.





وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، إن ضعف المناعة عند الأطفال يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية وأبرزها

- زيادة مهاجمة الأمراض التنفسية مثل الربو

- حساسية الصدر

- أي مرض معدي منتشر بين الأطفال





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وكشفت استشاري التغذية عن أبرز طرق تقوية المناعة لدى طفلك من خلال..





- الفواكه والخضراوات

يوجد بالفاكهة والخضار نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى مواد مضادة للأكسدة التي يحتاج إليها الطفل لتقوية جهازه المناعي، فيمكنك التنويع بين الخضراوات والفاكهة والعصائر الطبيعية المحضّرة في المنزل بالأخص الفواكه التي تحتوي على فيتامين c.





تحتوي الخضراوات على أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها مثل: فيتامين أ، ج، د، هـ، ب كما يوجد بها نسبة عالية من المعادن مثل الزنك، الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد.. ومن مصادر الخضروات المهمة لصحة ومناعة الطفل البروكلي، السبانخ ،الفاصوليا ،الجزر ،الخيار.. أمّا الفواكه المهمة التفاح، الكيوي، الشمام، البرتقال، الفراولة.





- الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن مثل الكاليسوم، المغنسيوم، الحديد، البوتاسيوم، كما يوجد بها كمية كبيرة من الفيتامينات مثل :فيتامين ج، أ، ب1، ب6، ب12، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على سكريات طبيعية.





استبدال النشويات مثل المكرونة والأرز الأبيض بالأرز البني.





- الأوميغا 3

يساعد زيت الأوميجا 3 الموجود في الأسماك والمكسرات على زيادة معدلات الأحماض الدهنية في الجسم مما يرفع من الأحماض الأمينية ويرفع من معدلات عملية الأيض ويعزز جهاز المناعة ويحسن من صحة الطفل.





- التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتقوية جهاز المناعة كما تساهم في بناء جسم قوي وتحمي من الإصابة بالأمراض التي تهاجم طفلك، ينصح بعمل تمارين بسيطة لمدة 30 دقيقة يوميًا مثل المشي أو ركوب الدراجة أو القفز بالحبل فذلك يساعد طفلك على اكتساب مناعة قوية.





- تنفس الهواء النقي بطريقة صحيحة يساعد على وصول الأكسجين إلى القلب والرئتين مما يحمي من الإصابة بأمراض كثيرة ويقوي من جهاز المناعة.





- أشعة الشمس تحتوي في الفترة من شروق الشمس وحتى العاشرة صباحًا على فيتامين د المفيد والطبيعي للجسم فهي تغذي الجسم وتحميه من الإصابة بالأمراض ولكن لا يمكن الاقتراب منها بصورة مستمرة لتجنب الإصابة بالحروق الجلدية.