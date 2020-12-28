بعد تأكد زيادة إصابات كورونا بين الأطفال .. أطعمة لتقوية مناعة طفلك

أصبح فيروس كورونا يهدد صحة الأطفال على عكس الموجة الأولي من أنتشار الفيروس التي لم يصابوا فيروس كورونا، لذا فيعتبر سلاحك الأقوي في المحافظة على صحة طفلك هو تعزيز جهاز المناعة الخاص بالطفل للتصدي للفيروسات.





وفي هذا السياق نعرض لكم أبرز الأطعمة التي يمكن أن تعزز المناعة عند الأطفال وفقا لما نشره موقع food.ndtv.





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-الفواكه والخضروات

جميع الفواكه والخضروات الموسمية غنية بشكل لا يصدق بمضادات الأكسدة الحيوية والفيتامينات، هذه المجموعات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية ومع ذلك ، فإن معظمها مليء بفيتامين A و C اللذين يساعدان في بناء مناعة الطفل، أفضل الفواكه التي يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي كمعزز للمناعة هي الفواكه مثل الجوافة والبرتقال والبابايا والتوت والخضروات مثل اليقطين والبصل والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.





-الزبادي

يتمتع الزبادي بإمكانيات كبيرة كعامل وقائي ومضاد للعدوى، قد تساعد زيادة استهلاك الزبادي في زيادة مقاومة الفرد للأمراض المرتبطة بالمناعة مثل الالتهابات، هذه الوجبة الخفيفة الصحية مليئة بالكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في الحفاظ على عظام قوية وصحية، يساعد الزبادي طفلك على الشعور بالشبع أيضًا.





- البروتينات

تحتوي البروتينات من مصادر حيوانية على كميات وافرة من جميع الأحماض الأمينية الأساسية وهي ضرورية للخلايا المناعية، توجد في الأسماك والدواجن والجبن والبيض والحليب، يمكن للنباتيين الحصول على البروتين في الحبوب والبقوليات مثل فول الصويا والرجما والحمص وما إلى ذلك.





- المكسرات

يحتوي الجوز واللوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية التي تساعد جسمك على مقاومة الأمراض، وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن أوميغا 3 تقلل من عدد التهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال.

- بهارات

التوابل مثل الثوم والزنجبيل والكركم لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما أنه يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء داخل الجسم وهو أيضًا مضاد للأكسدة، الثوم يساعد في منع أعراض البرد والانفلونزا.