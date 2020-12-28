ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تأكد زيادة إصابات كورونا بين الأطفال .. أطعمة لتقوية مناعة طفلك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
أصبح فيروس كورونا يهدد صحة الأطفال على عكس الموجة الأولي من أنتشار الفيروس التي لم يصابوا فيروس كورونا، لذا فيعتبر سلاحك الأقوي في المحافظة على صحة طفلك هو تعزيز جهاز المناعة الخاص بالطفل للتصدي للفيروسات.

وفي هذا السياق نعرض لكم أبرز الأطعمة التي يمكن أن تعزز المناعة عند الأطفال وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

اقرأ إيضا..

-الفواكه والخضروات
جميع الفواكه والخضروات الموسمية غنية بشكل لا يصدق بمضادات الأكسدة الحيوية والفيتامينات، هذه المجموعات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية ومع ذلك ، فإن معظمها مليء بفيتامين A و C اللذين يساعدان في بناء مناعة الطفل، أفضل الفواكه التي يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي كمعزز للمناعة هي الفواكه مثل الجوافة والبرتقال والبابايا والتوت والخضروات مثل اليقطين والبصل والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

-الزبادي
يتمتع الزبادي بإمكانيات كبيرة كعامل وقائي ومضاد للعدوى، قد تساعد زيادة استهلاك الزبادي في زيادة مقاومة الفرد للأمراض المرتبطة بالمناعة مثل الالتهابات، هذه الوجبة الخفيفة الصحية مليئة بالكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في الحفاظ على عظام قوية وصحية،  يساعد الزبادي طفلك على الشعور بالشبع أيضًا.

- البروتينات 
تحتوي البروتينات من مصادر حيوانية على كميات وافرة من جميع الأحماض الأمينية الأساسية وهي ضرورية للخلايا المناعية، توجد في الأسماك والدواجن والجبن والبيض والحليب، يمكن للنباتيين الحصول على البروتين في الحبوب والبقوليات مثل فول الصويا والرجما والحمص وما إلى ذلك.

- المكسرات
يحتوي الجوز واللوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية التي تساعد جسمك على مقاومة الأمراض، وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن أوميغا 3 تقلل من عدد التهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال.
 
- بهارات 
التوابل مثل الثوم والزنجبيل والكركم لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما أنه يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء داخل الجسم وهو أيضًا مضاد للأكسدة، الثوم يساعد في منع أعراض البرد والانفلونزا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أطعمة تساعد المناعة في مقاومة فيروس كورونا.. وعادات احرص عليها للوقاية

حيل مجربة لطفلك تحميه من نزلات البرد وترفع مناعته

مع استمرار ضغوط الحياة.. أطعمة تحسن المزاج وتعالج الاكتئاب

5 طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد في ساعات

تقوية المناعه عند الاطفال ضد كورونا

من بينها عصير الفاكهة الاستوائية.. أفضل مشروبات لتقوية مناعة الأطفال

ترشيحاتنا

أستاذ صحة عامة يقدم روشتة مجانية لتجنب الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية.. شاهد

وليد عبداللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك مقابل 900 ألف يورو في الموسم

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور