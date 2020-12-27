شاهد.. استشاري رعاية مركزة يوضح أعراض إصابة الأطفال بكورونا ومدى خطورتها

قال الدكتور سامي الأجهوري، استشاري الرعاية المركزة، إن هناك بعض الأعراض التي يعاني منها مرضى كورونا، منها: التوتر النفسي، حيث يصبح المريض من إنسان هادئ، إلى إنسان ينفعل بسرعة، وينفعل على أبسط الأسباب.





وأضاف " سامي الأجهوري " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " mbc masr2 " ، أن يبدأ المريض بعد إصابته بالتوتر النفسي، يشتكي من قلة ساعات نومه، وأنه يحلم بكوابيس طوال الليل، مؤكدًا أن هناك العديد من الدراسات أثبتت على مستوى العالم ، أن المصابين بفيروس كورونا ، يعانون من الكوابيس الليلة ، وأن هذه الكوابيس مشتركة بين المريض والآخر.





وتابع أن من أعراض الإصابة بالفيروس أيضًا ، المعاناة من آلام أسفل الظهر ، واحتقان شديد في الحلق ، معقبًا : " اللي هيجرب الاحتقان ده ، عمره ما هينساه، من كُتر وجعه "، قائلًا: "كأن حد بيجرح حلقك كده"، مشيرًا إلى أنه يختلف من مريض لآخر حسب المناعة.





وأشار إلى أن التطور الجيني الأخير، يستهدف الأطفال بشكل كبير، وتختلف أعراض الإصابة لدى الأطفال عن الكبار، مشيرًا إلى أن أعراض الإصابة بالفيروس على الأطفال، تتمثل بحدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى القيء، والإسهال، ولكن المعاناة هنا، في أن المرض يمتد مع الأطفال لعدة أيام، قد تصل إلى 5 أو 6 أيام.





وأكد أن ليس من الطبيعي أن يعاني طفل من "نزلة معوية" لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى أن الإسهال يسبب الإصابة بالجفاف، وجفاف الفم، وقلة التبول، والبول الداكن، لافتًا أن "الوقاية المجتمعية خير من العلاج ".