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طبيب بجامعة القاهرة يكشف مفاجأة حول وفيات الأطفال بـ فيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:55 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد البليدي أستاذ طب الاطفال بجامعة القاهرة ان تخصيص مسشتفيات واقسام لعزل المصابين  من الاطفال؛ يعود لكون الاطفال يسري عليهم ما يسري على الكبار، ويحتاجون لاقسام العزل.

وأكد أنه في الموجة الاولى، اعتقد البعض في بداية الامر، أن الاطفال أقل عرضة للاصابة بالفيروس ووضعت نظريات حول ذلك وقتها ولكن حقيقة الامر إنطلت أن الاطفال اصيبوا في الموجة الاولى من الفيروس وفي الثانية بأعداد أكبر.

وأضاف «البليدي» خلال مداخلة عبر تطبيق " زووم "مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا :"مصر ليست إستثناء عن العالم، الاصابات كثيرة جدا في مصر على مستوى الكبار والصغار، صحيح أن الاطفال اقل شدة في الاعراض، لكن فيه أطفال كثيرة يتعرضون للاصابة وخطر الموت، فيه أطفال بيموتوا، وفيه أطفال هتموت، إحنا مش بنخوِّف الناس، لكن بنقول الكلام ده؛ حتى تحاول الاسر اتخاذ الاجراءات الاحترازية ناحية الاصابة بفيروس كورونا".

وتابع البليدي: "فيه إحصائيات في العالم حول وفيات الاطفال المصابين بكورونا لكن إحنا في مصر بعافية شوية تجاه هذه النوعية من الاحصائيات حيث لايكون بوسعنا التأكد منها تمامًا لكن الدولة المتقدمة  التقارير حول الإصابات أمر روتيني لكن لا نملك أعدادًا حقيقية في مصر عن حالات الأطفال المصابيت والتي تعرضت لتدهور من الاصابة وكل مايتحدث عن الاطفال في مصر فيما يخص كورونا لا يعدو كونها اجتهادات ".

وأتم قائلًا: "بقول للناس اللي بتهاجم وزارة الصحة عشان الأعداد المعلنة وبقلهم الارقام حقيقية لمن يذهب ويقوم بإجراء المسحة وطول ما إحنا لانتوسع في المسحات مش هنلاقي أعداد كتيرة عاملة كده زي صياد بيرمي شبكة جمع 500 سمكة فبيقول للناس لقيت 500 سمكة في شبكتي لكن البحر مليان والبلد زي البحر مليانة لكن ما تقوله الوزارة هو ما تأكدت منه كتر خيرها  في النهاية مش هتقدر تعمل أكتر من كده".

وحول تغير الأعراض في الموجة الثانية من كورونا قال البليدي: الموجة الأولى نفسها في البداية كانوا بيقولوا أنو عدوى تنفسية لكن مافيش نسيج  واحد من أنسجة الجسم في مناى عن الاصابة بكورونا وبالتالي أي أعراض إكلينيكة هي واسعة جدًا".
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