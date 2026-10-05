طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والشيخوخة والأعصاب

يعد البندق من أشهر أنواع المكسرات فهو ليس مجرد إضافة لذيذة للحلويات والمشروبات، بل هو مخزن حقيقي للعناصر الغذائية التي تقدم فوائد مذهلة لجسم الإنسان عند تضمينه في النظام الغذائي اليومي.

إليكم أهم الفوائد الصحية التي يقدمها البندق طبقا لما أورده موقع webmd.

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الوقاية من الأنيميا

يحتوي البندق على نسبة جيدة من المعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس، وهما عنصران ضروريان لتكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين بكفاءة في جميع أنحاء الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأنيميا.

بناء العضلات وتقوية العظام

يعد البندق مصدراً غنياً بالمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على صحة العظام وقوتها، فضلاً عن تنظيم انقباض العضلات ووظائف الأعصاب.

تقوية جهاز المناعة

بفضل محتواه العالي من فيتامين E ومضادات الأكسدة القوية، يساعد البندق في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي وحماية الجسم من العدوى والأمراض المختلفة عن طريق محاربة الجذور الحرة المسببة لأخطر الأمراض وفي مقدمتها السرطان.

تحسين صحة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة

التركيز العالي لفيتامين E والمغذيات النباتية في البندق يساهم بشكل مباشر في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والإجهاد التأكسدي، مما يساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على مرونتها ومظهرها الشاب.

دعم صحة الجهاز العصبي

يحتوي البندق على مجموعة من فيتامينات B المعقدة التي تدعم صحة الجهاز العصبي وتحسن المزاج وتساهم في إنتاج الطاقة الخلوية بكفاءة.