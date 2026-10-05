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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ما تأثير الهاتف المحمول على المخ والأعصاب

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول
اسماء محمد

يتسبب الهاتف المحمول في أضرار كبيرة للمخ والجهاز العصبى عند استخدامه لفترة طويلة 

يحذر الخبراء والباحثون من أن قضاء ساعات طوال في تصفح الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في وظائف المخ وبنيته.

ووفقا لما جاء في موقع webmd اليكم ابرز أضرار الهاتف المحمول على المخ والأعصاب.

تقلص مدى الانتباه والتركيز

عندما يعتاد المخ على محتوى سريع وقصير الأمد مثل مقاطع الفيديو القصيرة ومنشورات وسائل التواصل المتتالية، تصبح المهام المعقدة التي تتطلب تركيزا عميقا وطويل الأمد أكثر صعوبة ويشير علماء النفس إلى أن هذا النمط يضعف قدرة الفضاء المعنوي للدماغ على إتمام المشاريع أو قراءة الكتب بتركيز.

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تأثير الدوبامين والإدمان السلوكي

كل عملية تمرير أو تفقد للشاشة تمنح الدماغ دفعات سريعة من هرمون الدوبامين المرتبط بالمكافأة. هذا التحفيز المتكرر يحول استخدام الهاتف إلى شكل من أشكال الإدمان السلوكي، مما يولد شعورا قهريا بالرغبة المستمرة في فتح الهاتف حتى في حالات الملل البسيطة أو الفراغ.

مشاكل الذاكرة والوظائف التنفيذية

تشير الأبحاث إلى أن كثرة المهام المتقاطعة المرتبطة بالهواتف يمكن أن تؤثر سلبا على الذاكرة قصيرة المدى وقدرة المخ على التخزين والاسترجاع كما تفيد الدراسات بأن الاستخدام المفرط قد يرتبط بتأثيرات هيكلية محتملة على قشرة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة واتخاذ القرارات وحل المشكلات.

تمرين التفاصيل لعلاج ضعف الذاكرة

التوتر والقلق الرقمي

المتابعة المستمرة للأخبار المزعجة، ما يعرف بالتمرير القهري للأخبار، وتنبيهات التطبيقات اللحظية ترفع مستويات هرمون التوتر الكورتيزول في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة مشاعر القلق والاضطرابات المزاجية والتأثير سلبا على جودة النوم، وهو ما ينعكس بدوره بصورة مباشرة على كفاءة أداء المخ في اليوم التالي.

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