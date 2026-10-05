بتزيد في الخريف والشتاء.. اليك طرق علاج القشرة

تتكون القشرة نتيجة عدة عوامل، أبرزها جفاف الجلد، أو فرط إفراز الدهون، أو نمو نوع من الفطريات الشبيهة بالخميرة على فروة الرأس.

ونعرض فيما يلي أبرز الطرق التى تساعد في علاج القشرة:

الاستخدام الصحيح للشامبو الطبي

الخطوة الأساسية في علاج القشرة هي اختيار الشامبو العلاجي المناسب وتبديله إذا لزم الأمر، وتضم المكونات الأكثر فعالية:

قطران الفحم: يساعد في إبطاء سرعة موت خلايا جلد فروة الرأس وتقشرها، ويُستخدم بحذر لأنه قد يغير لون الشعر الفاتح.

كبريتيد السيلينيوم: يقلل من الفطريات المسببة للقشرة ويتحكم في إفراز الدهون.

كيتوكونازول: مضاد فطري واسع المجال يُستخدم مرتين أسبوعياً لعلاج القشرة المستعصية.

طريقة الاستخدام

يترك الشامبو الطبي على فروة الرأس لمدة 5 دقائق قبل شطفه جيداً للسماح للمكونات الفعالة بالعمل.

ترطيب الفروة بالخل الأبيض أو خل التفاح

يساعد حمض الأسيتيك الموجود في الخل على خلق بيئة حمضية تجعل من الصعب على الفطريات النمو، كما يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويمكن شطف الشعر بمزيج متساو من الماء والخل بعد غسل الشعر بالشامبو، ثم غسله بالماء العادي.

تجنب المهيجات والمنتجات الثقيلة

كثرة استخدام المنتجات الكيميائية القاسية، أو صبغات الشعر المتكررة، أو مثبتات الشعر والجيل تسبب التهاب فروة الرأس وجفافها، مما يفاقم التقشر والحكة لذا يجب تبسيط روتين العناية بالشعر والابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على عطور قوية أو كحول مجفف.

التعرض المعتدل لأشعة الشمس

الفائدة: تساعد الكميات المعتدلة من أشعة الشمس أحياناً في السيطرة على قشرة الرأس وتقليل نشاط الفطريات.