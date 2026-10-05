قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان وتفجير عنيف في الخيام
إيطاليا تتخطّى عقبة تركيا في دوري الأمم الأوروبية
غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
موعد إجازة 6 أكتوبر 2026
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟
نتائج مباريات اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة
عمرو الليثي: حرب أكتوبر نقطة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي
فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية
بلومبرج: فرنسا وألمانيا تضغطان على الاتحاد الأوروبي لحماية الصادرات من سياسات الكربون
الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا انتهاك لقرارات مجلس الأمن
يرتدي ملابس نسائية.. القبض على شاب يروج للفجور في الدقى
زيلينسكي: مسيرات روسية أغرقت سفينة شحن تركية في البحر الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التصديري للحاصلات الزراعية: جودة الخضروات وأسعارها التنافسية تفتح فرصًا لمضاعفة حصتها عالميًا

الخضروات
الخضروات
عادل نصار

قال عمرو البحيري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن وصول صادرات الخضروات المجمدة إلى 207 ملايين دولار في عام 2025 وحصول مصر على المركز الثامن عالميًا يمثل طفرة كبيرة في الصادرات المصرية، مؤكدًا أن الرقم يحمل رسالة مهمة لأي مستثمر يفكر في الاستثمار الزراعي.

وأوضح أن شكل المنافسة في مجال الحاصلات الزراعية تغير، فلم يعد السؤال عن عدد الأطنان التي ينتجها الفدان، وإنما عن حجم ما يحققه الفدان من عائد، مشيرًا إلى العمل في أصناف من الخضروات المجمدة مثل البسلة والجزر والفاصوليا والبطاطس ومصنعاتها، والتركيز على القيمة المضافة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج مال وأعمال، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال القيمة المضافة، وظهر ذلك بشكل واضح في الخضروات المجمدة، بعدما كان معظم الخضار يُباع بأرقام زهيدة ويتوجه إلى السوق المحلية، بينما كان الفائض غالبًا يُهدر.

وأكد أن المنتج الزراعي، خصوصًا الخضروات، أصبح بالإمكان تخزينه لأطول فترة ممكنة وتنويع استخداماته، قائلًا إن الخلاصة هي تحويل الجنيه إلى دولار.

وأشار إلى أن طريق القيمة المضافة شاق وطويل، ويعتمد أولًا على الجودة ومطابقة المنتج للمواصفات العالمية، التي تبدأ من المزرعة وأعمال البنية التحتية وصولًا إلى إنتاج محصول خالٍ من متبقيات المبيدات، لافتًا إلى أن الطلبيات المصدرة من الخضروات المجمدة يكاد لا يوجد بها أي نسبة رفض.

وأوضح أن هناك تحديات أخرى تتعلق باللوجستيات، تشمل الاعتماد على وسائل حصاد حديثة لتقليل التكلفة والفاقد، إلى جانب النقل والتصنيع والتخزين.

وأضاف أن صادرات الخضروات حققت رقمًا كبيرًا ونموًا سنويًا تجاوز 15% خلال السنوات الأخيرة، مع استحواذ السعودية على 19% من الإنتاج، والولايات المتحدة على 15%، وإيطاليا على 9%.

وواصل، أن حصة مصر البالغة 4% من السوق العالمية تعد رقمًا جيدًا ومبشرًا بالنمو، خاصة مع ارتفاع جودة الخضروات المصرية وتنافسية أسعارها وقرب مصر من الأسواق العالمية.

ولفت، إلى أهمية التوسع في التسويق الخارجي عبر الإنترنت، والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، والاستفادة من دور الملحقيات التجارية في الخارج لإبرام بروتوكولات تعاون مع الشركات والحكومات، بما يسمح بزيادة الحصة في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة لم تدخلها الصادرات المصرية من قبل.
 

التصديري للحاصلات صادرات الخضروات الخضروات المجمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ودية مصر وجنوب إفريقيا

خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

حسام وإبراهيم حسن

بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ارشيفية

استغلا حالتها المرضية.. عاطل وسائق توك توك ينتهكان جسد قاصر في أرض زراعية بكرداسة

المشاجرة

خناقة بالحجارة.. القبض على 11 طالب تشاجروا بالغربية

صانع المحتوى

تقبل اعتذارهم.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى أطفال على صانع محتوى أجنبى بالجيزة

بالصور

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

ببطن مكشوف.. نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد