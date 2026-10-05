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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لمستخدمي لينكس.. توقف تطوير متصفح أوريون نهائيا والسر في التفاصيل

لينكس
لينكس
احمد الشريف

أعلن فريق العمل المسؤول عن متصفح الإنترنت "أوريون" التوقف نهائيًا عن تطوير نسخته المخصصة لأنظمة تشغيل "لينكس"، وجاءت هذه الخطوة السريعة والمفاجئة لتحبط آلاف المستخدمين حول العالم.

نهاية غير متوقعة للمشروع

وبحسب تقرير نشره موقع "أو إم جي أوبونتو" التقني، قررت الشركة المطورة إلغاء خططها بالكامل لطرح المتصفح الجديد لمستخدمي لينكس. 

ومتصفح "أوريون" هو برنامج لتصفح الإنترنت يشبه "جوجل كروم"، لكنه يتميز بسرعته الفائقة وتركيزه الشديد على حماية خصوصية المستخدم ومنع تتبع الإعلانات.

 وكان عشاق التكنولوجيا ينتظرون وصوله بشغف كبير ليكون بديلاً خفيفاً، لكن الإدارة فاجأت الجميع بقرار الإغلاق وسحب فريق التطوير.

لماذا توقفت الشركة فجأة؟

وجاء هذا القرار الصعب بسبب تحديات برمجية معقدة واجهت المهندسين خلال الفترة الماضية. 

يعتمد هذا المتصفح في عمله على محرك يعرف باسم "ويب كيت" (WebKit)؛ وهو ببساطة العقل البرمجي الأساسي الذي يقرأ صفحات الإنترنت ويعرضها أمامك على الشاشة. 

وتبين أن تطويع هذا المحرك ليعمل بكفاءة واستقرار على نظام "لينكس" المفتوح يحتاج إلى وقت طويل وموارد مالية ضخمة تفوق قدرات الشركة الحالية.

التركيز على أجهزة آبل

وأوضح التقرير أن الشركة المطورة لم ترد المخاطرة بتقديم نسخة ضعيفة أو مليئة بالأعطال، لذلك، فضلت توفير طاقاتها وتوجيه كل جهودها لتحسين النسخ الأساسية من المتصفح التي تعمل بنجاح على أجهزة شركة آبل، مثل حواسيب "ماك" وهواتف "آيفون".

 يضمن هذا القرار للمطورين الحفاظ على جودة البرنامج وسرعته لدى جمهورهم الأساسي دون تشتيت انتباههم في مشاريع جانبية متعثرة.

خيبة أمل وبدائل متاحة

وتسبب هذا الإعلان في حالة من الإحباط بين أوساط المبرمجين والمستخدمين العاديين. 

فقد كانوا يأملون في الحصول على خيار آمن يغنيهم عن المتصفحات التقليدية التي تستهلك ذاكرة الجهاز وتبطئ عمل الكمبيوتر. 

والآن، سيتعين على هؤلاء العودة للبحث عن متصفحات أخرى متاحة في السوق تلبي احتياجاتهم اليومية في تصفح المواقع بأمان وسلاسة.

لينكس متصفح الإنترنت جوجل كروم آيفون ماك آبل شركة آبل

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