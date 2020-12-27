أستاذ طب الأطفال: هناك الكثير من الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال

قال الدكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني ، أعراض الأطفال بفيروس كورونا تكون أقل حدة، وبالتالي تكون مثل الأمراض المعتادة، ولكن الفيروس منتشر بين الأطفال.





وأضاف، البليدي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، كورونا تسبب فى نسيان أمراض أخرى مثل الأنفلونزا، وأمراض أخرى تسبب الوفيات، ففي عام 2017، توفى 61 ألف شخص بسبب الأنفلونزا، والعام الماضى، توفى 22 ألف شخص.





وأشار أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني ، إلى أنه لا يوجد ما يثبت أن مصل الأنفلونزا، يساعد فى علاج فيروس كورونا، فبروتوكول مصر مختلف عن بروتوكول أمريكا.



