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توك شو

أستاذ طب الأطفال: هناك الكثير من الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، أعراض الأطفال بفيروس كورونا تكون أقل حدة، وبالتالي تكون مثل الأمراض المعتادة، ولكن الفيروس منتشر بين الأطفال.

وأضاف، البليدي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، كورونا تسبب فى نسيان أمراض أخرى مثل الأنفلونزا، وأمراض أخرى تسبب الوفيات، ففي عام 2017، توفى 61 ألف شخص بسبب الأنفلونزا، والعام الماضى، توفى 22 ألف شخص. 

وأشار أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، إلى أنه لا يوجد ما يثبت أن مصل الأنفلونزا، يساعد فى علاج فيروس كورونا، فبروتوكول مصر مختلف عن بروتوكول أمريكا.

من ناحية أخرى قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن شهور ديسمبر ويناير وفبراير، هي الأوقات الطبيعية التي تكثر فيهم الإصابة بالأمراض التنفسية.

وأفادت زايد، بأن ذروة الإصابات بـ فيروس كورونا فى تلك الأشهر ستكون كبيرة؛ وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للعدوى.

وأوضحت الوزيرة، أن سبب ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا لتخطي الألف، يكمن فى التواجد فى أماكن مغلقة، والاختلاط الكثير مع أشخاص يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وعدم مراعاة التباعد الجسدى، وعدم الالتزام بالكمامات عند الاختلاط أو المحادثات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج  511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.
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