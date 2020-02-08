١٠ نصائح لتقوية مناعة جسم طفلك

هناك بعض النصائح من أجل تقوية مناعة أجسام أطفالكم وخصوصًا الأطفال الذين يصابون بنزلات البرد كثيرًا ،قدمتها الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية.





1- الرضاعة الطبيعية مهمه جدآ للطفل الرضيع لاتتسرعي في الفطام





2- .إبعاد الأطفال عن أماكن التدخين والمدخنين





3- تثبيت موعد النوم : أي التأكيد على أن يحصل الطفل على قدر كافي للرضع وبموعد ثابت ، ومن المعلوم أن قلة النوم تساهم في تحطيم جهاز المناعة





4- اللعب في الهواء الطلق وليس بالغرف المغلقة ، وأشدد هنا على ضرورة منع الطفل من اللعب بالموبايل نهائيا ً





5 - ضرورة الاهتمام بوجبة الفطور صباحًا وان تحتوي على منتجات الحبوب الكاملة والكالسيوم والبروتين ..

كالحليب . البيض المسلوق. الخبز الاسمر . الشوفان و غيرهم.





6- إعطاء الطفل كمية من الماء يوميًا ، وتجنب المشروبات السكرية فهي تفقد الطفل الشهية .وتسبب البدانة





7- يجب الاهتمام بالتنويع في الغذاء يوميًا :

والاهتمام ب ( الجزر و الفاصوليا الخضراء والعدس و السمك والتمر و البطاطا و الرمان و الفراولة و البرتقال و التفاح و السبانخ و الكوسا . البروكلي. القرع ) هي أغذية تقوي جهاز المناعة .





8- يجب تعويد الطفل على ممارسة التمارين الرياضية البسيطه بعمر صغير حتى تصبح أسلوب حياه لانها تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تقوية جهاز المناعة في الجسم.





9- تعويد الطفل على العادات الصحية الصحيحة من( غسل اليدين قبل الأكل وبعده/ وبعد دخول الحمام وبعد اللعب /

وغسل الأسنان والحفاظ على نظافتها بعد تناول الوجبات / والحرص على عدم تناول أي نوع من الأطعمة المكشوفة / وغسل الخضروات والفواكه قبل أكلها و الاستحمام بشكل مستمر مع تغيير الملابس الداخلية) .



