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مرأة

١٠ نصائح لتقوية مناعة جسم طفلك

السبت 08/فبراير/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
هناك بعض النصائح من أجل تقوية مناعة أجسام أطفالكم وخصوصًا الأطفال الذين يصابون بنزلات البرد كثيرًا ،قدمتها الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية. 

1- الرضاعة الطبيعية مهمه جدآ للطفل الرضيع لاتتسرعي في الفطام 

2- .إبعاد الأطفال عن أماكن التدخين والمدخنين 

3-  تثبيت موعد النوم : أي التأكيد على أن يحصل  الطفل على قدر كافي للرضع وبموعد ثابت ، ومن المعلوم أن قلة النوم تساهم في تحطيم جهاز المناعة

4- اللعب في الهواء الطلق وليس بالغرف المغلقة ، وأشدد هنا على ضرورة منع الطفل من اللعب بالموبايل نهائيا ً

5 - ضرورة الاهتمام بوجبة الفطور صباحًا وان تحتوي على منتجات الحبوب الكاملة والكالسيوم والبروتين .. 
كالحليب . البيض المسلوق.  الخبز الاسمر .  الشوفان و غيرهم.

6- إعطاء الطفل كمية من الماء يوميًا ، وتجنب المشروبات السكرية فهي تفقد الطفل الشهية .وتسبب البدانة 

7- يجب الاهتمام بالتنويع في الغذاء يوميًا : 
والاهتمام ب( الجزر و الفاصوليا الخضراء والعدس و السمك والتمر و البطاطا و الرمان و الفراولة و البرتقال و التفاح و السبانخ و الكوسا . البروكلي.  القرع ) هي أغذية تقوي جهاز المناعة .

8- يجب تعويد الطفل على ممارسة التمارين الرياضية البسيطه بعمر صغير حتى تصبح أسلوب حياه لانها تساعد  على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تقوية جهاز المناعة في الجسم.

9- تعويد الطفل على العادات الصحية الصحيحة من( غسل اليدين قبل الأكل وبعده/ وبعد دخول الحمام وبعد اللعب / 
وغسل الأسنان والحفاظ على نظافتها بعد تناول الوجبات / والحرص على عدم تناول أي نوع من الأطعمة المكشوفة / وغسل الخضروات والفواكه قبل أكلها والاستحمام بشكل مستمر مع تغيير الملابس الداخلية) .

10-التعرض للشمس يوميًا مهم جدآ وبشكل متوازن لأخذ فيتامين D و هو من أهم الفيتامينات المقوية للمناعة 
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