١٠ نصائح لتقوية مناعة جسم طفلك

هناك بعض النصائح من أجل تقوية مناعة أجسام أطفالكم وخصوصًا الأطفال الذين يصابون بنزلات البرد كثيرًا ،قدمتها الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية.
1- الرضاعة الطبيعية مهمه جدآ للطفل الرضيع لاتتسرعي في الفطام
2- .إبعاد الأطفال عن أماكن التدخين والمدخنين
3- تثبيت موعد النوم : أي التأكيد على أن يحصل الطفل على قدر كافي للرضع وبموعد ثابت ، ومن المعلوم أن قلة النوم تساهم في تحطيم جهاز المناعة
4- اللعب في الهواء الطلق وليس بالغرف المغلقة ، وأشدد هنا على ضرورة منع الطفل من اللعب بالموبايل نهائيا ً
5 - ضرورة الاهتمام بوجبة الفطور صباحًا وان تحتوي على منتجات الحبوب الكاملة والكالسيوم والبروتين ..
كالحليب . البيض المسلوق. الخبز الاسمر . الشوفان و غيرهم.
6- إعطاء الطفل كمية من الماء يوميًا ، وتجنب المشروبات السكرية فهي تفقد الطفل الشهية .وتسبب البدانة
7- يجب الاهتمام بالتنويع في الغذاء يوميًا :
والاهتمام ب( الجزر و الفاصوليا الخضراء والعدس و السمك والتمر و البطاطا و الرمان و الفراولة و البرتقال و التفاح و السبانخ و الكوسا . البروكلي. القرع ) هي أغذية تقوي جهاز المناعة .
8- يجب تعويد الطفل على ممارسة التمارين الرياضية البسيطه بعمر صغير حتى تصبح أسلوب حياه لانها تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تقوية جهاز المناعة في الجسم.
9- تعويد الطفل على العادات الصحية الصحيحة من( غسل اليدين قبل الأكل وبعده/ وبعد دخول الحمام وبعد اللعب /
وغسل الأسنان والحفاظ على نظافتها بعد تناول الوجبات / والحرص على عدم تناول أي نوع من الأطعمة المكشوفة / وغسل الخضروات والفواكه قبل أكلها والاستحمام بشكل مستمر مع تغيير الملابس الداخلية) .
10-التعرض للشمس يوميًا مهم جدآ وبشكل متوازن لأخذ فيتامين D و هو من أهم الفيتامينات المقوية للمناعة