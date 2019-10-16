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مرأة

فى أقل من 5 دقائق حضري عصيرا سحريا لعلاج نزلات البرد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
فى أقل من 5 دقائق
فى أقل من 5 دقائق حضري عصير سحري لعلاج نزلات البرد
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أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة قرب فصل الشتاء ونزول الأطفال صباحا وتعرضهم للبرودة خلال فصل الشتاء، التي تسبب لهم العديد من تكرار حدوث نزلات البرد.. تقدم الشيف غادة التيلي ،طريقة عمل عصير سحري لنزلات البرد ويرفع مناعة الطفل ويقوى الذكاء ،يشمل هذه المكونات .

مقادير عصير سحري لنزلات البرد :

جزر 
زنجبيل طازج 
كيوي 
2 برتقال 
2 ملعقة كبيرة عسل 
2 شريحة أناناس 
ماء حسب الحاجة

طريقة تحضير عصير سحري لنزلات البرد :

* باستخدام خلاط كهربائي يفرم الجزر مع الكيوي وعصير البرتقال والأناناس

* يضاف إليهم العسل والماء ويستمر الخلط حتى الحصول على عصير ممتزج تماما

* يقدم باردا.
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