محافظ أسيوط : تكثيف الحملات لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات والمطاعم

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي الجهات المعنية بمتابعة تطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيهات والذي بدأ تطبيقه أمس 17 أبريل 2021 في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما كلف محافظ أسيوط غرفتي الأزمات والعمليات بالمحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم طبقا للقرار الجديد حفاظاً علي صحة وحياة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا فى ظل جهود الدولة المستمرة في هذا الشأن مؤكدًا أن الدولة تسعي من خلال تطبيق تلك القرار تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأوضح المحافظ إن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية – طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر – ستكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية سيكون يوميًا من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا مع إستمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة كما أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية سيكون يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة مشيرًا إلى أنه تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما أعلنت عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.

وأوضح أن الأرقام هي: رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".