في آخر أيام برج الحمل.. ارتباط وسعادة خلال أيام.. تفاصيل

يعد اليوم آخر أيام برج الحمل الذي يبدأ سنويا من 20 مارس حتى 19 أبريل، والذي شهد أصحابه تجارب وتوقعات مختلفة خلال العام الجاري، ولكن يبدو أن أيام الحظ لأصحاب هذا البرج ستبدأ بعد نهاية أيامه رسميا تحديدا خلال شهر مايو.

كشف خبير الأبراج محمد صبحي لـ «صدى البلد» أن سعادة أصحاب برج الحمل ستبدأ خلال أيام، وستزداد الفرص للإقبال عليهم وكذلك الشعور بالإصرار على العمل، ويأتي ذلك بالتزامن مع بعد بداية شهر مايو الذي يرتبط بوجود كوكب المريخ وهو كوكب برج الحمل في منزل الحظ والعمل.

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واستكمالا لتوقعاته قبل بداية شهر مايو، يوضح أن وجود كوكب الزهرة المعروف أيضا بكوكب «فينوس» له تأثير إيجابي من الناحية العاطفية لمواليد برج الحمل، حيث يميزهم بجاذبية خاصة، ويقول: "أتوقع أن مواليد برج الحمل سيكون لديهم فرصة أكبر للارتباط، أما المرتبطين فيسقضون وقت سعيد".

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وحذر من الحالة الصحية لمواليد برج الحمل وضرورة الاهتمام بها، ويقول: "توقعاتي تصيب دائما وتحقق منها الكثير على مدار العام الماضي"، موضحا أن مواليد برج الحمل يتسمون بالعديد من الصفات بشكل عام منها الثقة بالنفس، والاستقلالية والتمتع بروح القيادة والإبداع والطاقة الإيجابية.