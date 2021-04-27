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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| تصعيد جديد من إثيوبيا.. بيان عاجل من الصحة العالمية.. الاستعداد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
  • هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم تمييز عنصري بحق الفلسطينيين
  • انتخاب دبلوماسي أردني كأول عربي يرأس لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة
  • أبو مازن يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية وإسرائيل تتأهب للتصعيد
  • بيان عاجل من الصحة العالمية بخصوص الوضع الوبائي في الهند
  • تصعيد جديد .. إثيوبيا تعلن رفضها الاتفاقات التاريخية لمياه النيل

 

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث المهمة علي جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

 

هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم تمييز عنصري


أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في تقرير أصدرته اليوم، أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتين ضد الإنسانية تتمثلان في الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي المحتلة الفلسطينية عام 1967، وجريمة أخرى ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وتتمثل بالتمييز الشديد بحقهم.

ويرصد التقرير الصادر في 204 صفحات، بعنوان "تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد"، الممارسات الإسرائيلية ضد للفلسطينيين.

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وأشار المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إلى أنه "حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكا إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين.

وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".

ولفت التقرير إلى أن النتائج التي تُبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال.

 

أول عربي يرأس لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة


انتخب السفير الأردني محمود ضيف الله الحمود،  رئيساً للجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين التي تنعقد في جنيف هذا العام.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب اردني وعربي لرئاسة اللجنة منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعة عقود.

وتعنى اللجنة بتطوير احكام القانون الدولي وتدوينها وقامت بصياغة مسودات العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية مثل معاهدة قانون البحار واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وارست العديد من المبادئ القانونية التي اعتمدتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

 

أبو مازن يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية


قالت وسائل الإعلام العبرية،  إن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، يستعد للإعلان قريبا عن إلغاء الانتخابات الفلسطينية البرلمانية.

وذكر موقع "والاه" العبري، صباح اليوم أن أبو مازن أبلغ الأردن والاتحاد الأوروبي ودول عربية أخري، عن نيته إلغاء الانتخابات بسبب رفض إسرائيل أجرائها بالقدس.

هذا وقالت قناة "كان" العبرية، إن  الاتحاد الأوروبي طلب من أبو مازن عدم الإعلان عن إلغاء الانتخابات، والانتظار حتى يوم الخميس لمحاولة الضغط على إسرائيل.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن حركة حماس تعارض إلغاء الانتخابات، بسبب رفض إسرائيل لإجرائها بالقدس.

وفي السياق، أشار موقع "ميكور ريشون" العبري، الى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تستعد للتصعيد مع حماس، بعد الإعلان عن إلغاء الانتخابات الفلسطينية، بسبب رفض إسرائيل لإجرائها بالقدس.

وفي سياق منفصل أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن المنظمة الحقوقية الدولة، هيومن رايتس ووتش، اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين الذين يعشون بالمناطق المحتلة عام 1967، بما فيها القدس.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير الدوري الذي صدر أصدرته اليوم، إن السلطات الإسرائيلية تمارس الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استنكر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي اتهمها بارتكاب الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، واضطهادهم.

وأشار التقرير الذي جاء في 213 صفحة، الى أن تصريحات الشخصيات البارزة في إسرائيل، تؤكد رغبتها في استمرار سيطرة المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة، من خلال قمع السكان وسلب حقوقهم الأساسية، مثل عدم الموافقة على منحهم تصاريح مرور، وهدم منازلهم.

 

بيان عاجل من الصحة العالمية بخصوص الهند


أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن جزء من مشكلة الهند هو اكتظاظ المستشفيات بحالات الإصابة بفيروس كورونا التي يمكن معالجتها بالمنازل.

وصف مدير منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين الوضع في الهند، بأنه أكثر من مؤلم، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، أن هناك عدة دول أبدت نيتها إرسال مساعدات إلى الهند التي تواجه أزمة وبائية خطيرة بفيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، وصول أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية صباح الثلاثاء إلى الهند.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إن منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية.

وفي العاصمة نيودلهي يصف شهود ممرات المستشفيات المليئة بمرضى فيروس كورونا، والعائلات تتوسل لتأمين الأكسجين أو سرير لمرضاها.

وقال تيدروس أن منظمة الصحة نشرت أكثر من 2600 عامل صحي لتقديم مساعدة ميدانية ودعم أنشطة المراقبة والتوصيات التقنية وجهود التطعيم.

وأعلنت المنظمة أيضا، أنها ستجري تحليلا سريعا للوضع في المناطق التي تشهد تزايد الحالات.

ويواجه النظام الصحي الهندي موجة جديدة من الإصابات ناجمة عن المتحورة الهندية ذات “الطفرة المزدوجة”.

 

إثيوبيا تعلن رفضها الاتفاقات التاريخية لمياه النيل


أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، رفضها الاتفاقات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب.

وزعمت الخارجية الإثيوبية، أن دولتي المصب مصر والسودان، لا تريدان نجاح وساطة الاتحاد الإفريقي في أزمة مفاوضات سد النهضة، بحسب قناة “العربية”.

وأشارت إلى أن حكومة أديس أبابا تعول على استئناف مفاوضات السد برعاية الاتحاد الإفريقي، موضحة أنها تتفاوض في الوقت الحالي بشأن عملية ملء سد النهضة فقط.

وكانت وزارة الخارجية في السودان أصدرت بيانا بشأن تطورات ملف سد النهضة، موضحة أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ستقوم بجولة خارجية لتوضيح موقف ورؤية الخرطوم حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة.

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية: "تثمن حكومة السودان الدور الهام والطليعي الذي ظل يضطلع به الاتحاد الإفريقي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن بالقارة الافريقية، تطبيقاً لشعار حلول افريقية للمشاكل الافريقية، وتؤكد ثقتها في الاتحاد الافريقي وقيادته لجهود الوساطة للوصول إلى حلول سريعة وناجحة لمسألة سد النهضة تخاطب انشغالات الدول الاطراف وتلبي طموحاتها من قيام السد خاصة في عمليتي الملء والتشغيل".

وأضاف البيان: "تؤكد حكومة السودان على الدور الفاعل للاتحاد الافريقي، فهي تستند في ذلك على إرث العلاقة الوطيدة بين السودان والاتحاد الافريقي، خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، فقد كان للاتحاد الافريقي الريادة في قيادة مفاوضات ناجحة أفضت للوثيقة الدستورية التي تعتبر الآن المرجع الأساسي للحكم بالبلاد، كما وظل الاتحاد الافريقي بأجهزته المختلفة يلعب دوراً هاماً واساسياً في دعم جهود الحكومة الانتقالية لقيادة عملية انتقال ديمقراطي سلس والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي في حشد الموارد لمواجهة التحديات التي تكتنف مسيرة الانتقال بالسودان".

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