ما حكم الشرع في حلق اللحية؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه “ما حكم الشرع في حلق اللحية؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: ؟إن حلق اللحية جائز شرعا على المختار للفتوى وهى مسألة مختلف فيها بين الفقهاء.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن كثيرا من الفقهاء يقولون بوجوب إطلاق اللحية وغيرهم يرون أن الإطلاق ليس واجبا ولو حلق الإنسا لحيته لا حرج ولا وزر عليه.

حكم إعفاء اللحية

حكم إعفاء اللحية رد الشيخ محمد سمير صديق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أحد السائلين يسأله عن سبب عدم إفتاء الأزهر بإعفاء اللحية.



وقال صديق، في البث المباشر لصفحة موقع صدى البلد على فيس بوك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الفقهاء قالوا إنه ليس كل أمر يحمل على محمل الوجوب، فمثلا قول الله "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ" لا يلزم وجوبا انتشار الجميع في الأرض.



وأشار إلى أنه لو أخذنا بظاهر الآية فسيكون الأمر على الوجوب، وهذا صعب، ولكن العلماء قالوا إن الأمر على سبيل الندب، أو يدل على الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الندب.



وذكر أن النبي نص على إعفاء اللحية ولكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على الندب، ففاعلها يثاب عليها وعدم فعلها لا يعاقب على الترك.