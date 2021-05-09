بعد إصابته بالسرطان وبتر قدمه.. حياة كريمة توفر محل بقالة لشاب أسيوطى.. فيديو

تناول برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأحد قصة الشاب "علاء"، المقيم فى قبة السادات بمحافظة أسيوط.

وقال أحد جيران "علاء" إنه إنسان محترم ومكافح وملتزم جدا، وبنشوف منه كل أدب واحترام في الشارع.. ووفاة والده أثر عليه كثيرا، والدنيا قفلت في وشه، وتابعت أخرى: "هو كان طفل صغير، ووالده توفى وهو عنده 11 سنة، وعلاء تعرض لحادث وأصيب بسرطان في رجله، تسبب في بتر قدمه".



وقالت "والدة علاء"،: "من زعلي على ابني جالي السرطان، وعملت أكتر من عملية وربنا كرمني وعدينا المرحلة.. وأنا مشوفتش زي اللي شوفته في ابني علاء".



وقال " علاء"،: "أنا عندي 19 سنة، وفي عام 2016، كانت رجلي مكسورة، وكشفت الدكتور قالي أنت عندك ورم في رجلك، وأخذت كيماوي لمدة 5 سنوات، والحمد لله خفيت، وبعد فترة أصبت مرة أخري وكان البتر هو الحل الوحيد.. وركبت طرف صناعي، بعد ما دخلت في حالة نفسية وحشة".



وقدم فريق "حياة كريمة"، لـ"علاء"، محل بقالة ليكون مصدر دخل له ولأسرته".

