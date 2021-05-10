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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 27.. اندلاع مظاهرات 25 يناير ومقتل شقيق أحمد عز

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الـ 27 لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

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هجمة مرتدة الحلقة 26 ..أحمد عز يبدأ مهمته بمصر بعد أحداث يناير

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 25.. أحمد عز يرفض العودة لمصر ويستكمل مهمته

ملخص أحداث الحلقة السابعة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة 

بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة، بمتابعة المخابرات العامة المصرية للمظاهرات في تونس، وترقبهم لمخطط الفوضى الخلاقة المخطط له في مصر. 
ويذهب سيف العربي (احمد عز) إلى حبيبته دينا ابو زيد (هند صبري) ويطلب السماح منها بسبب حبه له، ولكنه يتركها سريعا بسبب حضور شقيقتها اليها، في الوقت الذي تدبر فيه المخابرات الاجنبية للاحداث في مصر، بواسطة (جبران وريكاردو وداوود) وتجهيز المقاتلين من غزة لتهريبهم إلى مصر. 
ويذهب سيف لمقابلة الضابط رفعت (هشام سليم) الذي يعطيه التكليفات بما سيعمل به في العريش والمعلومات التي سوف يعطيها لشبكة التخابر الاجنبية التي اخترقها، ويطمئنه الضابط رفعت على صحة والدته. 
ويلتقي سعيد خليل (احمد حلاوة) مع محمود نصر (محمود البزاوي) ويخبره بان مكتب إرشاد الإخوان ابلغ الامن بعدم النزول، ولكنهم اعطوا التعليمات للشباب بالنزول، في الوقت الذي ترفض فيه دينا ابو زيد طلب شقيقتها رانيا بالعمل معها مركز الجبارتي. 
وتحاول شقيقة سيف، منار (مايان السيد) إقناع اهلها بالنزول لمظاهرات 25 يناير، في الوقت الذي يسافر فيه سيف مع شقيقه الدكتور حازم إلى العريش، بينما تحاول دينا التنصت على سعيد خليل، بوضع قلم به مسجل صوت له، لكنها تفشل في ذلك، ثم تقوم دينا باخذ الورقة التي كان يسند عليها لتقوم بفك شفراتها ومعرفة ماذا كان يكتب. 
ويصل سيف العربي إلى العريش لبدء عمله هناك، ويقوم بمعاينة الانفاق الغير شرعية في سيناء، بينما تنطلق مظاهرات 25 يناير في عدد من المحافظات، وتبرز الحلقة رفض القيادة السياسية لتعليمات المخابرات المصرية بإصدار قرارات حتى لا يتأجج الموقف، في الوقت الذي تلتقي فيه سهيلة بالصحفيين في وكالة BCC وتطلب منهم نقل كل شئ للعالم من خلال الصور والتقارير.
ويذهب مسلحين الى المستشفى التي يعمل بها شقيق سيف العربي، لإجباره على إسعاف شخص معهم، ما يجعل سيف يتحرك سريعا نحو المستشفى لإنقاذ شقيقه، لكنه يتفاجئ بقتله، فيشتبك مع هؤلاء المسلحين، ويسقط منهم قتلى، وتختتم احداث الحلقة السابعة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده؛ لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مسلسل هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة احمد عز هند صبري الحلقة السابعة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة

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