مياه البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة في بيان له اليوم، بتشكيل غرفة طوارئ استعدادًا لأجازة عيد الفطر، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة العيد، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن 125.

وناشد نشأت، المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة.