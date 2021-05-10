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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه الجيزة ترفع درجة الاستعداد مع حلول عيد الفطر المبارك

مياه الشرب
مياه الشرب

أعلن المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن رفع درجات الاستعداد بكافة قطاعات ومناطق الشركة بالمحافظة وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك. 


وأضاف بدوي ، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ تقوم بمتابعة ضغوط المياه بالمناطق الساخنة بالمحافظة والتي تتعرض لضعف الضغوط نتيجة لكثرة الإستهلاك وحلول فصل الصيف .

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 وأضاف أن الشركة تقوم بتوفير سيارات مياه نقية توزع مجاناً للمواطنين بالمناطق التي تتأثر بكثرة الاستهلاك.
كما أوضح بدوي ، أن الشركة مستمرة في تنفيذ الخطة الدورية لتطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها والعمل علي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.     


وأشار بدوي ، إلى أن الشركة تقوم بإستقبال شكاوي المواطنين علي مدار الساعة من خلال الإتصال علي الخط الساخن 125.

ترشيد المياه


وعلي جانبٍ آخر ، حث بدوي المواطنين علي إتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وعدم الإسراف في الاستهلاك.

كما ناشد المواطنين بضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وعدم صرف المخلفات بغرف ومطابق الصرف الصحي، مما يعرض الشبكات للانسدادات والطفوحات.
 

مياه الشرب والصرف الصحي عيد الفطر الجيزة اخبار مصر مال واعمال

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