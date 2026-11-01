مفتي الجمهورية يؤكد أهمية توظيف المعرفة الأكاديمية والخبرات الشرعية لخدمة المجتمع

أكد مفتي الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد أهمية تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية وجامعة الزقازيق؛ بما يدعم التكامل بين المؤسسات الدينية والأكاديمية ويفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والبحثية في دراسة القضايا المعاصرة ومعالجتها، مشيرًا إلى أهمية توظيف المعرفة الأكاديمية والخبرات الشرعية في تقديم رؤى علمية تسهم في خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة الزقازيق الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، اليوم الأحد، مفتي الجمهورية خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة دكتوراه، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك بين دار الإفتاء المصرية والجامعة وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والبحثية.

واستعرض الدكتور نظير عياد جهود دار الإفتاء المصرية في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير العمل الإفتائي، مشيرًا إلى قرب إطلاق المرجع الإفتائي الرقمي الدولي "حَصِين" باعتباره مشروعًا رقميًّا متكاملًا يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إتاحة المعرفة الشرعية والإفتائية الموثوقة وخدمة الباحثين والجمهور؛ بما يعكس توجه دار الإفتاء نحو الاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل الإفتائي.

من جانبه.. أعرب رئيس جامعة الزقازيق عن تقديره لزيارة مفتي الجمهورية، مشيدًا بالدور العلمي والمجتمعي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الرشيد ومواجهة القضايا الفكرية والمجتمعية المعاصرة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة البحثية وتبادل الخبرات بين الجانبين.