الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للتصعيد بين إسرائيل وفلسطين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، بوقف فوري للتصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

و جوتيريش عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "احتراما لروح العيد أدعو إلى التهدئة الفورية ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل".

وأضاف جوتيريش :"لقد مات عدد كبير جدا من المدنيين الأبرياء. هذا الصراع لن يؤدي إلا إلى زيادة التطرف والتطرف في جميع أنحاء المنطقة".

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات داخل إسرائيل.

وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.