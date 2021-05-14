تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: كارسون

خط الدفاع: كايل والكر - إيريك جارسيا - ناثان آكي - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا

خط الهجوم: فيران توريس - رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة وحسم لقب الدوري لصالحه منذ الجولة الماضية، فيما يحتل نيوكاسل المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.