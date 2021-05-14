تعرف على سبب غياب أكرم توفيق عن مواجهة صن داونز غدًا

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سبب غياب أكرم توفيق عن معسكر ابناء الرداء الأحمر إستعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها التاسعة من مساء غد بإستاد السلام في ذهاب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

وقال الجهاز الفني إن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد تعرض لإصابة خفيفة خلال مران أمس وكانت سبباً في غيابه عن المعسكر .

وأضاف أن اكرم توفيق ليس مصاباً بكورونا وهو خضع لمسحة طبية برفقة الفريق بشكل طبيعي اليوم رغم خروجه من المعسكر.

وأوضح أن أكرم تعرض لإصابة خفيفة وخضع لأشعة اليوم للإطمئنان عليه والتي ستبين كافة الأمور ولكن الجهاز الفني فضل إراحته وإبعاده عن المعسكر.



