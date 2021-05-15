15 مايو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

نصيحة الأبراج

برج الثور من الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما ان الاغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدام من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.

وكل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد ١٥ مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 15 مايو فإن ذلك يعني أنك محب للحياة ولجمال الطبيعة.. تتعامل بلطف وحزم وتبحث عن الاستقرار والهدوء، لكنك تميل للعناد وتبدو متصلب الرأي كثيرا.



نصيحة :



عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.